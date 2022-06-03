NASA'dan uzay temalı oyun! Birlikte oynayalım! - Son Dakika
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NASA'dan uzay temalı oyun! Birlikte oynayalım!

03.06.2022 16:38
NASA'dan uzay temalı oyun! Birlikte oynayalım!

NASA'da gözlemci olarak belki gök cisimlerini incelemek mümkün değil ama yeni uzay oyunu galaksiler, gezegenler ve kara deliklere sahip.

Atari oyunları bir dönemin vazgeçilmezleriydi. Hala çok sevilen oyunlar insanların keyifli zaman geçirmelerinin en güzel yollarından bir tanesi. NASA da 80'lerin ve 90'ların hatırasını yeni uzay oyunu ile paylaşıyor. NASA'da gözlemci olarak belki gök cisimlerini incelemek mümkün değil ama uzay ajansının yeni oyununda galaksiler, süpernovalar, gezegenler ve kara deliklerle karşılaşacaksınız.

NASA'nın yeni uzay oyunu ile nostalji tavan yapıyor!

Çevrimiçi oynanabilen Roman Space Observer Game tüm nostaljiyi içerisinde barındırıyor. Oynaması kolay ancak ustalaşması zor olan oyunda arka planda çalan müzik de bu temaya oldukça uygun. NASA'nın yeni uzay temalı oyunu ile kesinlikle nostalji yapabileceksiniz.

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Oyunda bir teleskobu yönlendiriyorsunuz. Gözlemevinin görüş alanını temsil eden mavi karelerden oluşan teleskobu ile klavyenizdeki yön tuşlarını kullanarak hareket ettirebiliyorsunuz. Uzay boşluğunda gezinen gök cisimlerini yakalamak için ise 'Space' (Boşluk) tuşuna basmanız gerekiyor. Gökcisimlerini yakalamak için sadece bir dakikanız var. Amaç en çok puanı toplayabilmek.

NASA'dan uzay temalı oyun! Birlikte oynayalım!

Her bir gökcismi ayrı bir puana sahip. Yakalanması kolay olan galaksilerin puanı düşük. Yeşil ötegezegenler ise hızlı ve yakalanması oldukça zor. Sarı renkli James Webb Uzay Teleskobu'nu yakalamak için ise hem şanslı hem de reflekslerinizin hızlı olması gerekiyor. Karanlık madde ve kara delikler ise oldukça zor görülebildikleri için yakalamak fazla kolay olmayacak.

Roman Uzay Teleskobu, adını ise "Hubble'ın Annesi" olarak bilinen çığır açan bir astronomdan alıyor. NASA'nın ilk kadın yöneticikerinden olan Nancy Roman, Hubble Uzay Teleskobu için yaptığı çalışmalarla öne çıktı. Nancy Roman 25 Aralık 2018 tarihinde ise aramızdan ayrıldı.

NASA'dan uzay temalı oyun! Birlikte oynayalım!

NASA, çıkardığı yeni oyun ile atari oyunlarına saygı duruşu sergiliyor ve astronominin geleceğini bizlere sunuyor. Eğer Space Invaders oyununu sevdiyseniz, eminiz Roman Space Observer Game de tam size göre.

Biz oyunda 591 puan topladık. Peki siz NASA'nın yeni oyununda kaç puan yapabilirsiniz? Aldığınız yüksek puanları ve oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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İlk renkli James Webb Uzay Teleskobu görüntüsü geliyor! İlk renkli James Webb Uzay Teleskobu görüntüsü geliyor!
Kaynak: Shiftdelete

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