NASA'dan yarı finale kalan 'Van Gölü' fotoğrafı paylaşımı - Son Dakika

NASA'dan yarı finale kalan 'Van Gölü' fotoğrafı paylaşımı

VAN - ABD Havacılık ve Uzay Ajansının sosyal medyada hesabında Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van Gölü fotoğrafına ilişkin bir paylaşım yaptı.

NASA astronotları tarafından çekilmiş 20 yıllık dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışması devam ediyor. Online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bırakarak yarı finale kaldı.

5 Nisan'da finalist fotoğraflar belli olacak

Astronot Kate Rubins, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken çektiği dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün fotoğrafı, Instagram'da NASA'nın 'nasaearth' isimli resmi sayfasında paylaşıldı. Van Gölü fotoğrafının da arasında bulunduğu ve yarı finalde kalan 4 fotoğrafın oylaması ise 5 Nisan'da sona eriyor.