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Nasa Danışmanı: "Uzaylıları 3 Yıla Bulacağız" - Son Dakika

Nasa Danışmanı: "Uzaylıları 3 Yıla Bulacağız"

03.01.2022 08:18
Nasa Danışmanı: "Uzaylıları 3 Yıla Bulacağız"

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA Başkanlığı yapan Charles Bolden'in baş danışmanı Ellen Stofen'den bomba açıklama. Halen Amerikan Uzay ve Havacılık Müzesi'nin başkanı olan Stofen "2025'e kadar uzaylıları bulacağız" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA Başkanlığı yapan Charles Bolden'in baş danışmanı Ellen Stofen'den bomba açıklama.

Halen Amerikan Uzay ve Havacılık Müzesi'nin başkanı olan Stofen "2025'e kadar uzaylıları bulacağız" dedi.

Evet, yanlış okumadınız, önümüzdeki 3 yıl içinde…

"DOĞRU YOLDAYIZ"

Stoffen şöyle konuştu:

"Nereye bakacağımız biliyoruz."

"Nasıl bakacağımızı biliyoruz."

"Artık teknolojimiz de gelişti. Onları [uzaylıları] bulmaya az kaldı."

"Kesinlikle doğru yoldayız."

NOBELLİ FİZİKÇİ: "UZAYLILARI 30 YIL İÇİNDE BULACAĞIZ"

YÜZDE 53.6: "UZAYLILARLA İLETİŞİME GEÇMELİYİZ"

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Havacılık, Uzay, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Nasa Danışmanı: 'Uzaylıları 3 Yıla Bulacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nasa Danışmanı: "Uzaylıları 3 Yıla Bulacağız" - Son Dakika
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