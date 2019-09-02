Son Dakika Haberleri: Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı
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Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı

4 saat önce

ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı, System.String[]
ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgarlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve 'Kategori 5'e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.

Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.

Görüntü Dökümü
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-Kasırganın uzaydan görüntüsü


Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
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