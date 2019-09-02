Son Dakika Haberleri: Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı
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Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı

4 saat önce

NASA, Dorian Kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladıABD, (DHA)- ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

NASA, Dorian Kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı

ABD, (DHA)- ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgarlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve 'Kategori 5'e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.

Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:12 Kaynak: DHA
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