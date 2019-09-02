Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı
4 saat önce
ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:16 Kaynak: DHA
ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA
tarafından uzaydan görüntülendi.
Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgarlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve 'Kategori 5'e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.
Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.
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