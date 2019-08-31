Nasa, dorian kasırgası'nın yoğunlaştığını gösteren görüntüleri yayınladı



– NASA, Dorian Kasırgası'nın hızla yoğunlaştığı görüntüleri yayınladı. Ayrıca, kasırganın kategori 4 seviyesine çıktığı belirtildi.

NASA, Dorian Kasırgası'nın Atlas Okyanusu üzerinde hızla yoğunlaştığını gösteren görüntüleri yayınladı.

NASA'nın yayımladığı açıklamada, Dorian'ın, şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceğine yer verildi.

Ulusal Kasırga Merkezi'nin yaptığı açıklamada, Dorian'ın daha da şiddetlenerek çok tehlikeli 'kategori 4' kasırga seviyesine geldiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, kasırganın ABD'nin Florida eyaletinden önce Bahamalar'dan geçebileceğine yer verildi.

Öte yandan, yerel medya; Florida'nın tüm bölgelerinde acil durum ilan edildiğini, eyalet genelinde gıda stokladığını, birçok yerde eğitime ara verildiğini ve arama-kurtarma ekiplerinin hazırda beklediğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması beklenen Dorian'a karşı bölgedekileri ikaz etmişti. Trump, ikazında "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü!" ifadelerini kullanmıştı."

- Abd