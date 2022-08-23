NASA uzayda gerçek bir ses yakaladı! Siz de dinleyin - Son Dakika
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NASA uzayda gerçek bir ses yakaladı! Siz de dinleyin

23.08.2022 15:56
NASA uzayda gerçek bir ses yakaladı! Siz de dinleyin

NASA, Dünya'dan 250 milyon ışıkyılı uzaklıktaki Perseus galaksi kümesinden gelen ürkütücü bir ses klibini Twitter üzerinden paylaştı.

Sonsuz bir boşluk olduğuna inanılan uzayda ses dalgalarının ilerleyebileceği bir ortam yoktur. Bu nedenle uzay tamamen sessiz olarak kabul edilir. Ancak bu sessizlik, uzaydaki cisimlerin sessiz olmasından değil, ses dalgalarının ilerleyememesinden kaynaklanır.

Kara deliğin sesi kaydedildi

Aslında uzay ortamında ses vardır ancak ses dalgaları bizlere kadar ulaşmaz. Buna karşın, uzaydaki seslerin ilerlemesinin ise bir yolu bulunuyor. NASA da bu durumu kanıtlarcasına bizleri şaşkınlığa uğratan bir ses kaydı paylaştı.

Jüpiter'in şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici görüntüleri!

NASA kısa süre önce Dünya'dan 250 milyon ışıkyılı uzaklıktaki Perseus galaksi kümesindeki gaz ve plazmalar aracılığı ile taşınan gerçek ses dalgalarını temsil eden ürkütücü bir ses klibini Twitter üzerinden paylaştı. NASA'dan yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

Uzayda ses olmadığı yanılgısı, çoğu uzayın bir boşluk olması ve ses dalgalarının seyahat etmesine imkan vermemesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu galaksi kümesinde o kadar çok gaz var ki, gerçek sesi yakalayabildik. Burada bir kara deliği duymak için ses seviyesi yükseltildi ve ve diğer verilerle karıştırıldı!

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022

Gökbilimciler çok önce Perseus'un merkezinde yer alan kara deliğin basınç dalgaları gönderdiğini keşfetmişlerdi. Bu basınç dalgaları, galaksiyi çevreleyen sıcak gazı çevreye yayıyor. Bu dalgalanmalar ise çeşitli yöntemlerle, sese çevrilebiliyor.

Kara delik tarafından üretilen akustik sinyaller ilk olarak 2003 yılında NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi'nden alınan verilerle tanımlansa da, şimdiye kadar insan kulağının işitme aralığına getirilmemişlerdi. Bilim insanları, bu titreşimleri insanlara duyulabilir kılmak için frekanslarını katrilyonlarca kez yükselttiler.

Ortaya çıkan sesin ise oldukça ürkütücü olduğunu söyleyebiliriz. Adeta bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi gelen bu sesin bir kara delikten geldiğini düşünmek korkunun boyutunu bir kat daha artırıyor. Peki siz Perseus galaksi kümesinden gelen bu ses hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji NASA uzayda gerçek bir ses yakaladı! Siz de dinleyin - Son Dakika

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