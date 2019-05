NASA duyurdu, Türkler birinci oldu

NASA duyurdu, Türkler birinci olduNASA'nın başlattığı "İsmini Mars'a gönder" projesinde Türkiye en çok başvuru yapılan ülke olduİSTANBUL - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. NASA'nın başlatmış olduğu 'İsmini Mars'a Gönder' kampanyasına en fazla katılım gösteren ülkeler sıralamasında Türkiye, birinci sırada yer aldı. Türkiye'den 308 bin 454 kişi ismini Mars'a göndermek için NASA'ya başvurdu.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars'a yeni bir Rover uzay aracı gönderecek. Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars (İsmini Mars'a Gönder) adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde hazırlanan web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak. Formun doldurulmasından sonra 2020'deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı veriliyor. Kartın şekli aynı uçak biletlerini benzetilerek tasarlanmış hatta esprili bir yaklaşım ile uçaklarda uçulan mesafeye göre verilen mil puanları bile yer alıyor. Konunu sosyal medyadan duyulması üzerine dünya çağında 1 milyon 615 bin 864 kişi başvuru yaptı. En yüksek katılımı sağlayan ülkeler arasında Türkiye ise birinci sırada 308 bin 454 kişi ile yer alıyor.NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars'a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020'nin temmuz veya ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak.30 EYLÜL'E KADAR KAYIT YAPILABİLİRİsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars'a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. Kayıtlar 30 Eylül'e kadar sürecek