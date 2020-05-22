NASA, Elon Musk'ın astronotlarını uzaya gönderecek mekik uçuşunu erteledi - Son Dakika

NASA, Elon Musk'ın astronotlarını uzaya gönderecek mekik uçuşunu erteledi

ABD, (DHA)- NASA ile SpaceX firmasının ortak gerçekleştireceği tarihi insanlı mekik uçuşunu ertelediğini açıkladı. 27 Mayıs'ta yapılması planlanan mekik uçuşu, 2011'den bu yana ABD topraklarından uzaya gönderilecek ilk insanlı uçuş olması bakımından tarihi öneme sahipti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması, NASA'yla birlikte ABD topraklarından 2011'den bu yana ilk defa uzay istasyonuna (ISS) astronot gönderecekti. Space X 'Crew Dragon Kapsülü' ile uzaya gidecek astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurle olarak açıklanmıştı. NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'nin kendi topraklarında gerçekleştireceği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor. NASA yeni tarih hakkında henüz açıklama yapmadı.