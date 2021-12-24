Üye Girişi
NASA, En Güçlü Teleskopu Uzaya Fırlatmayı BekliyorJames Webb Uzay Teleskobu Yarın Fırlatılacak - Son Dakika

NASA, En Güçlü Teleskopu Uzaya Fırlatmayı BekliyorJames Webb Uzay Teleskobu Yarın Fırlatılacak

24.12.2021 20:43

- NASA, en güçlü teleskopu uzaya fırlatmayı bekliyor James Webb Uzay Teleskobu yarın fırlatılacak NASA, uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olarak ifade edilen James Webb Uzay Teleskobu'nu yarın fırlatılmak için Ariane 5 roketine güvenli şekilde yerleştirildiğini açıkladı.

- NASA, en güçlü teleskopu uzaya fırlatmayı bekliyor

James Webb Uzay Teleskobu yarın fırlatılacak

WASHINGTON - NASA, uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olarak ifade edilen James Webb Uzay Teleskobu'nu yarın fırlatılmak için Ariane 5 roketine güvenli şekilde yerleştirildiğini açıkladı.

İlk olarak 2018'de fırlatılması beklenen ancak önce teknik zorluklar ardından da Covid-19 salgını nedeniyle fırlatılması ertelenen James Webb Uzay Teleskobu için nihai tarih belli oldu. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'nun yarın fırlatılacağını açıkladı. Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı ifade edilen Webb Teleskopu, dün Ariane 5 roketine yerleştirilerek Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndaki fırlatma üssüne gönderildi.

Teleskop için binlerce uzman 40 milyon saat harcadı

Webb Teleskobu, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989'da planlandı ve ilk olarak 2004 yılında inşa edilmeye başlandı. Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı. Son olarak 18 Aralık'ta fırlatma tarihi açıklanan Webb Teleskobu, ortaya çıkan bir aksaklık nedeniyle 22 Aralık'a ertelenmişti. Yaşanan aksaklıkta tespitlerde bulunan ekipler gözlemevinin hasar görmediğini açıklayarak 3 Aralık'ta yakıt ikmali yapıldığını bildirmişti.

Yaklaşık 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak

Dünyanın en güçlü ve karmaşık uzay gözlemevi olarak kabul edilen Webb, Dünya'dan yaklaşık 1 milyon mil (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022'de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak. Webb Telekosbu'nun, güneş sistemimizle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor. Teleskob'un, 6.5 metre uzayabilen bir ayna ile donatıldığını belirten NASA, bu sayede Teleskob'un çok fazla ışık toplayacağını ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini söyledi. NASA ekipleri, Teleskop'taki aynanın büyüklüğünden dolayı rokete sığmayacağını fark ederek Telekobu origami tarzında katlanarak 5 metrelik bir alana sığabilen bir dizi hareketli parça olarak tasarladı.

Önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı konuşulan Webb Teleskobu'nun NASA tarafından fırlatmadan önce görüntüleri yayınlarken, fırlatılma anı ise Cumartesi günü saat 06.00'da NASA'nın TV kanalında ve web sitesinde canlı olarak izlenebilecek.

NASA, En Güçlü Teleskopu Uzaya Fırlatmayı BekliyorJames Webb Uzay Teleskobu Yarın Fırlatılacak
NASA, En Güçlü Teleskopu Uzaya Fırlatmayı BekliyorJames Webb Uzay Teleskobu Yarın Fırlatılacak
NASA, En Güçlü Teleskopu Uzaya Fırlatmayı BekliyorJames Webb Uzay Teleskobu Yarın Fırlatılacak

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Aralık, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NASA, En Güçlü Teleskopu Uzaya Fırlatmayı BekliyorJames Webb Uzay Teleskobu Yarın Fırlatılacak - Son Dakika


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle gündem oldu! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle gündem oldu!         
20:44
Memur-Sen, ek zam öncesi hükümete çağrıda bulundu: Memurların gelir kaybı giderilsin Memur-Sen, ek zam öncesi hükümete çağrıda bulundu: Memurların gelir kaybı giderilsin         
20:31
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
20:44 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle gündem oldu!
20:30 Memur-Sen, ek zam öncesi hükümete çağrıda bulundu: Memurların gelir kaybı giderilsin
20:19 Süper Lig'de yılın son bombası geliyor! Yusuf Yazıcı geri dönüyor ama Trabzonspor için değil
19:50 Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı
19:48 Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi
19:34 Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar
19:33 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:32 Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı
19:12 Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı
18:51 Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 20:50:54. #1.13#
SON DAKİKA: NASA, En Güçlü Teleskopu Uzaya Fırlatmayı BekliyorJames Webb Uzay Teleskobu Yarın Fırlatılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement