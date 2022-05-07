NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi - Son Dakika
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NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi

07.05.2022 15:21

NASA, Chandra X-Işını Gözlemevi tarafından kaydedilen kara deliğin sesini yayınladı. Yayınlanan sesin, ünlü müzisyen Hans Zimmer'ın Yıldızlararası (Interstellar) filmi için hazırladığı müziğe benzemesi dikkat çekti.

NASA, Dünya'dan 200 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Perseus Gökada kümesinin merkezindeki bir kara deliğin sesini yayınladı.

NASA'nın uzay teleskobu Chandra X-Işını Gözlemevi tarafından astronomik veriler şeklinde kaydedildi ve daha sonra insanların duyabileceği bir sese çevrildi.

UZAYDA SES VAR MI?

Ses dalgalarının seyahat edebileceği bir ortam olmadığı için uzayda ses olmadığına dair popüler bir yanlış anlama olması, yayınlanan ses dalgalarına ilgiyi artırdı.

Gök bilimciler, 11 milyon ışık yılı genişliğinde bir galaksiler demeti olan Perseus'u örten sıcak gazın sese çevrilebileceğini fark ettiler. Yüzlerce hatta binlerce galaksiyi çevreleyen bu gaz, ses dalgalarının geçmesi için bir ortam sağlıyor.

Yayınlanan ses, Oscar ödüllü Yıldızlararası (Interstellar) filminin, Hans Zimmer tarafından yapılan müziklerine benzerliğiyle dikkat çekti.

Ses, bu yıl NASA'nın Kara Delik Haftasını kutlamak için ve NASA'nın Evreni Öğrenme Programı'nın bir parçası olarak yayınlandı.

YORUMLAR
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Kara Delik, NASA, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi - Son Dakika


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