Son Dakika Haberleri: Nasa, Evrenin Son Derece Ürkütücü Sesini Yayınladı (Video)

Nasa, Evrenin Son Derece Ürkütücü Sesini Yayınladı (Video)

59 dakika önce

NASA, Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir galaksi kümesinin fotoğrafını bir nota defterine dönüştürdü ve evrenin nasıl bir senfoniye sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Nasa, Evrenin Son Derece Ürkütücü Sesini Yayınladı (Video), System.String[]
Devasa bir galaksi kümesini bir enstrüman olarak ele alsaydık nasıl bir ses çıkarırdı hiç merak ettiniz mi? Muhtemelen etmediniz ancak NASA etti. Hubble Uzay Teleskobu tarafından 13 Ağustos 2018 tarihinde çekilen bir fotoğraf, bir nota 'sayfası' olarak ele alındı. Zaman, soldan sağa doğru akarken, 30 ila 1,000 hertz arasında değişen sesler yukarıdan aşağıya doğru sıralandı. Fotoğrafta nadir olarak görünen yıldızlar ve kompakt yapıdaki galaksiler daha kısa ve net sesler oluştururken, devasa sarmal galaksiler daha yüksek perdede daha uzun sesler çıkardı.




NASA'nın 'evrenin müziğini' YouTube kanalı üzerinden yayınlamasıyla birlikte sosyal medya kullanıcılarından farklı yorumlar geldi. Çoğu sosyal medya kullanıcısı sesleri korkutucu bulurken, bir grup kullanıcısı ise gerilim filmlerinde kullanılan müziklere benzetti. Yorumlar ne yönde olursa olsun NASA'nın paylaşmış olduğu 'ses', sıradan bir 'gürültünün' aksine dinleyenlerde bir duygu hissedilmesini sağlıyor. Bu duygunun çoğu kişi için pozitif olduğunu söylemek zor ancak evrenin nasıl bir kaos içinde olduğunu anlamak için oldukça faydalı.

Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:00 

NASA, Teknoloji
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