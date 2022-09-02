Eylül ayında bizi gökyüzünde neler bekliyor?

NASA, her ay gökyüzünde gerçekleşecek ve yeryüzünden görünebilecek olayları bizlerle paylaşıyor. Uzay ajansı, Eylül ayı içinde gökyüzünde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma göre Eylül ayında birçok özel olay bizleri bekliyor.

NASA, Eylül ayında görülmesi gereken olayları paylaştı

İlk olarak Mars ile başlayalım. Kızıl gezegen tüm güzelliği ile uzayda süzülürken bu ay içerisinde Aldebaran ve Betelgeuse isimli iki kımızı dev yıldız ile birlikte bir üçgen oluşturacak. Her üçü de kırmızının tonlarına sahip olan bu gök cisimlerini bu şekilde görmek kesinlikle etkileyici olacaktır.

Ay'a gidecek NASA roketinde yıldırım paniği!

Eylül ayı ayrıca güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'i gözlemlemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. 11 Eylül tarihinde güneş doğmadan önce Jüpiter'i Ay'a oldukça yakın bir konumda göreceğiz. Jüpiter'i çıplak gözle kolayca takip edebilirsiniz ancak dürbün veya teleskopunuz varsa, Jüpiter'in çok yakın hareket eden dört büyük uydusunu da görebilirsiniz.

NASA ayrıca Jüpiter yörüngesindeki Juno uzay aracının 29 Eylül'de bu buzlu uydulardan biri olan Europa'nın yanından geçerek. Uzay aracı Dünya'ya geri göndermek çeşitli veriler toplarken Europa'nın yüzeyinden sadece 320 kilometre uzaklıkta olacak.

9 Eylül tarihine gelindiğinde ise Satürn ve Jüpiter'i Ay'a eşlik ederken göreceğiz. Üçlünün hava karardıktan sonraki ilk birkaç saat güneydoğuda yükseldiğini ve gece boyunca birlikte batıya doğru süzüldüğünü izleyebileceğiz. Eylül ayı boyunca da bu üçlüyü farklı konumlarda izlemek mümkün olacak.





Son olarak NASA'nın Ay'a geri dönüş programı da yine Eylül ayı içerisinde başlayacak. NASA'nın şimdiye kadar yapılmış en güçlü roketini kullanan Artemis I görevi Cumartesi günü başlıyor. Mürettebatsız olacak olan bu görevin ardından ise 2030 yılında Ay'a tekrar dönüş planlanıyor.

Eylül ayında gökyüzünde yaşanacak etkileyici olaylar bu şekilde sıralanıyor. Gökyüzünü daha detaylı incelemek için ise çeşitli uygulamalar bulabilirsiniz. Peki siz en çok hangi olayı merakla bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.