Eylül ayında bizi gökyüzünde neler bekliyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Eylül ayında bizi gökyüzünde neler bekliyor?

02.09.2022 10:41
Eylül ayında bizi gökyüzünde neler bekliyor?

NASA Eylül ayı içerisinde gökyüzünde yaşanacak dikkat çekici olayları bir araya getiren bir paylaşımda bulundu.

NASA, her ay gökyüzünde gerçekleşecek ve yeryüzünden görünebilecek olayları bizlerle paylaşıyor. Uzay ajansı, Eylül ayı içinde gökyüzünde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma göre Eylül ayında birçok özel olay bizleri bekliyor.

NASA, Eylül ayında görülmesi gereken olayları paylaştı

İlk olarak Mars ile başlayalım. Kızıl gezegen tüm güzelliği ile uzayda süzülürken bu ay içerisinde Aldebaran ve Betelgeuse isimli iki kımızı dev yıldız ile birlikte bir üçgen oluşturacak. Her üçü de kırmızının tonlarına sahip olan bu gök cisimlerini bu şekilde görmek kesinlikle etkileyici olacaktır.

Ay'a gidecek NASA roketinde yıldırım paniği!

Eylül ayı ayrıca güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'i gözlemlemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. 11 Eylül tarihinde güneş doğmadan önce Jüpiter'i Ay'a oldukça yakın bir konumda göreceğiz. Jüpiter'i çıplak gözle kolayca takip edebilirsiniz ancak dürbün veya teleskopunuz varsa, Jüpiter'in çok yakın hareket eden dört büyük uydusunu da görebilirsiniz.

NASA ayrıca Jüpiter yörüngesindeki Juno uzay aracının 29 Eylül'de bu buzlu uydulardan biri olan Europa'nın yanından geçerek. Uzay aracı Dünya'ya geri göndermek çeşitli veriler toplarken Europa'nın yüzeyinden sadece 320 kilometre uzaklıkta olacak.

9 Eylül tarihine gelindiğinde ise Satürn ve Jüpiter'i Ay'a eşlik ederken göreceğiz. Üçlünün hava karardıktan sonraki ilk birkaç saat güneydoğuda yükseldiğini ve gece boyunca birlikte batıya doğru süzüldüğünü izleyebileceğiz. Eylül ayı boyunca da bu üçlüyü farklı konumlarda izlemek mümkün olacak.

  • Eylül ayında bizi gökyüzünde neler bekliyor?
  • Eylül ayında bizi gökyüzünde neler bekliyor?

Son olarak NASA'nın Ay'a geri dönüş programı da yine Eylül ayı içerisinde başlayacak. NASA'nın şimdiye kadar yapılmış en güçlü roketini kullanan Artemis I görevi Cumartesi günü başlıyor. Mürettebatsız olacak olan bu görevin ardından ise 2030 yılında Ay'a tekrar dönüş planlanıyor.

Eylül ayında gökyüzünde yaşanacak etkileyici olaylar bu şekilde sıralanıyor. Gökyüzünü daha detaylı incelemek için ise çeşitli uygulamalar bulabilirsiniz. Peki siz en çok hangi olayı merakla bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
11. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası Başlıyor 11. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası Başlıyor Başkan Örki'den PAKUT'a teşekkür Başkan Örki'den PAKUT'a teşekkür Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı
Kaynak: Shiftdelete

Jüpiter, Eylül, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Eylül ayında bizi gökyüzünde neler bekliyor? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Eylül ayında bizi gökyüzünde neler bekliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement