NASA, Ay görevi için yeni tarih verdi! - Son Dakika
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NASA, Ay görevi için yeni tarih verdi!

10.09.2022 19:59
NASA, Ay görevi için yeni tarih verdi!

NASA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Artemis I roketinde ortaya çıkan sorunları çözmek için çalışmalara başlandığını belirtti.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanoğlunu tekrar Ay'a göndermek için Artemis projesini devreye sokmuştu. Bu amaç doğrultusunda çalışmaları sürdüren NASA, Artemis I görevi için ilk roketini geçtiğimiz hafta uzaya yollamak istiyordu. Ancak ortaya çıkan yakıt sızıntısı nedeniyle roket uzaya yollanamadı.

Artemis I roketi Eylül ayının sonunda tekrar ateşlenecek

NASA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Artemis I roketinde ortaya çıkan sorunları çözmek için çalışmalara başlandığını belirtti. Uzay Ajansı, yapılan çalışmalar ve testlerin ardından roketi bu ayın sonlarına doğru tekrar fırlatmaya hazır hale getirmeyi planlıyor.

Bugün fırlatılması beklenen Artemis 1 ertelendi

NASA, sızıntıyı düzeltmek için 3 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen fırlatma geri sayımı sırasında birkaç başarısız girişimde bulundu. Ancak sorunun daha büyük olduğunu saptayan yetkililer, fırlatmayı başka bir tarihe ertelemişlerdi.

NASA, Ay görevi için yeni tarih verdi!

NASA yetkilileri, fırlatma rampasındaki çalışmaların devam ettiğini ve uzmanların yakıt sistemindeki contaların değiştirilmesini yakın zamanda tamamlamayı hedeflediğini açıkladı. Tüm bu çalışmaların arından sorunların çözüldüğünün doğrulanması amacıyla 17 Eylül'de roketler için bir ön test çalışması yapılacak.

Tüm çalışma ve testlerin başarıyla sonuçlanması durumunda NASA bu ay sonunda Artemis I roketini tekrar uzaya göndermeyi amaçlıyor. NASA bu kapsamda roketini uzaya yollamak için ABD Uzay Kuvvetleri'nden yeni tarihler talep etmiş durumda.

NASA, Ay görevi için yeni tarih verdi!

Uzay Ajanı bu kapsamda 23 ve 27 Eylül tarihleri için fırlatma denemeleri yapmak için taleplerini aktardı. Artemis I roketinin bu tarihlerden birinde tekrar uzaya gönderilmesi bekleniyor. Eğer NASA'nın isteği kabul edilmezse görevin Ekim ayına ertelenebilme ihtimali de bulunuyor.

Mürettebatsız olarak havalanacak olan Artemis I roketi Orion kapsülü ile birlikte uzaya doğru yola çıkacak. Orion kapsülünün görev kapsamında Ay'ın etrafında dolanarak tekrar Dünya'ya dönmesi planlanıyor. Bu görevin süresinin ise yaklaşık 1 ay süreceği belirtildi.

Bakalım NASA bu sefer Ay görevinin ilk adımını atabilecek mi? Peki siz NASA'nın Ay görevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Eylül, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA, Ay görevi için yeni tarih verdi! - Son Dakika

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