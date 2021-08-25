NASA, geliştirdiği program ile uydu görüntülerini kullanarak itfaiyecilere yardımcı olacak - Son Dakika

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geliştirdiği orman yangınları programı ile uydu görüntülerini kullanarak itfaiyecilere yardımcı olacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), orman yangınları ile mücadelede itfaiyecilere uydu görüntüleri ile yardımcı olacak. NASA yöneticisi Bill Nelson Yıllık Uzay Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada, NASA'nın orman yangınları ile mücadele eden ekiplerin gerçek zamanlı verilere daha fazla ulaşabilmeleri için bir orman yangını programı geliştirmeyi planladığını belirtti.

"ASIL MİSYONUMUZ BU GEZEGENİ KORUMAKTIR"

Nelson, "Asıl misyonumuz bu gezegeni korumaktır. Bu yüzden NASA yeni bir orman yangını programı yapmayı planlıyor. Program uydumuzdan ve hava gözlemlerimizden yani gökyüzündeki gözlerimizden yararlanacak. Teknoloji, yangınlarla mücadele eden kahramanları desteklemek için veriye dayalı araçlar geliştirecek. Onlar her çıkan yangını önlemeye çalışıyorlar" dedi.

Nelson, eylül ayından itibaren NASA'nın dünya gözlem verilerini "Open ET" adlı yeni bir internet uygulamasıyla halka açık şekilde paylaşacağını belirtti. Open ET uygulaması ile paylaşılan verilerin orman yangınlarının yanı sıra su yönetimi konusuna da yardımcı olması planlanıyor. Çiftçilerin ve su yöneticilerinin verilere erişerek tarımsal su tüketimini belirleyebilecekleri belirtildi.

NASA, geliştirilen yeni programın orman yangınlarında itfaiye ekiplerine yardımcı olan mevcut uydu ölçümleri yöntemlerine göre daha ileri seviyede bir program olacağını belirtiyor.

ABD'DE 2 MİLYON 500 BİN DÖNÜMLÜK ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

ABD'nin 12 eyaletinde 92 büyük orman yangınında 2 milyon 500 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü. Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi internette yayınlanan en son günlük raporunda 16 yangının yakınındaki yerleşim birimlerinden 26 bin 383 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

(Saim Sevinç/İHA)