NASA, Güneş'i gülümserken yakaladı, fotoğraf kısa sürede ilgi odağı oldu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşin yüzeyinde tebessüme benzer bir görüntü fotoğrafladı.

FOTOĞRAFLA BİRLİKTE AÇIKLADILAR

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'ne ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu kare şu notla paylaşıldı: "Say cheese! Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir" denildi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

NASA'nın paylaşımı çok kısa bir sürede sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni aldı. Fotoğrafı paylaşan kullanıcılar çok sayıda yorum da yaptı.