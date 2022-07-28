NASA, uzaylıları bulmak için Güneş'i kullanacak! - Son Dakika
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NASA, uzaylıları bulmak için Güneş'i kullanacak!

28.07.2022 17:06
NASA, uzaylıları bulmak için Güneş'i kullanacak!

NASA, Güneş'in yerçekimi ile oluşan doğal bir teleskopla çok daha uzakları görmenin mümkün olduğunu ortaya koydu.

Güneş'in yerçekimi ile oluşan doğal bir teleskopla çok daha uzakları görmek mümkün mü? Bu teleskop yardımıyla uzaylı yaşamı görebilir miyiz? Güneş'in kütleçekimsel merceklenmesi (SGL) olarak bilinen bu sistem kulağa oldukça çılgınca gelse de bilim insanları yeni bir araştırmaya göre bunun "mevcut ya da aktif olarak geliştirilmekte olan teknolojilerle mümkün" olduğunu savunuyor.

Güneş'in yerçekimi ile oluşan doğal teleskop uzayın derinliklerini bizlere gösterebilir

NASA, 2020 yılında Yenilikçi Gelişmiş Konseptler (NIAC) programının bir parçası olarak bu görevin fizibilitesine yönelik bir araştırmayı finanse etmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda SGL ile ötegezegenlerin yüzey özelliklerinin sadece onlarca kilometrelik ölçeklerde görülebileceği ve dünya dışındaki olası yaşama daha detaylı bir bakış atılabileceği ortaya çıktı.

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The Aerospace Corporation'da Fizik Bilimleri Laboratuvarlarında kıdemli bilim insanı olan Henry Helvajian liderliğindeki araştırmacılar, NIAC çalışmasının ilk sonuçlarını paylaştılar. Ekip, görevin birkaç teknik zorluğun üstesinden gelmesi durumunda insanlığın en temel sorularından birine cevap verebileceğini ortaya koyuyor: Evrende yalnız mıyız?

NASA, uzaylıları bulmak için Güneş'i kullanacak!

Bu cesaret verici düşünce, Güneş de dahil olmak üzere büyük nesnelerin kendilerini çevreleyen uzay-zamanı bükmesi ile ortaya çıkan kütleçekimsel merceklenme adı verilen akıllara durgunluk veren bir fenomenden güç alıyor.

Bu sisteme doğru perspektiften bakıldığında, arkasında bulunan her şeyi büyütüyor. Bu sayede bilim insanları uzak galaksiler veya yıldızsız uzayda yüzen "haydut" gezegenler gibi şimdiye kadar görüş dışında kalmış nesneleri görüntüleyebilecek. NASA tarafından yürütülen çalışmalar çok uzaklardaki galaksilerdeki uzaylı varlığını da böylelikle kontrol edebilecek.

NASA, uzaylıları bulmak için Güneş'i kullanacak!

Kütleçekimsel mercekleme tarafından üretilen manzaralar, yakın zamanda James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk halka açık görüntülerde sergilendi. Bu konu üzerinde çalışan ekip, daha güvenilir gözlem araçları, uzun süreli navigasyon ve iletişim sistemleri ile bu konseptin hayata geçebileceğini belirtiyor.

Tabi ki böyle bir çalışmanın bile en az 25-30 sene süreceğini hatırlatmakta fayda var. Açıkçası uzayın derinliklerinde bizleri neyin beklediğini merak ediyoruz. Peki siz Güneş'in kütleçekimsel merceklenmesi fenomeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NASA bu fenomen ile uzaylıları bulabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

James Webb, Güneş, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA, uzaylıları bulmak için Güneş'i kullanacak! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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