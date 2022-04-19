NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti - Son Dakika
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NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti

19.04.2022 13:01
NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi-NASA'nın sosyal medya hesabından atılan bikinili manken fotoğrafı sosyal medyada herkesin alay konusu oldu. Kısa bir süre sonra silinen gönderi, NASA'nın hesabının hacklenmiş olabileceği iddialarını da gündeme getirdi.

NASA'nın Twitter hesabından 15 Nisan tarihinde paylaşılan gönderide "Hızlı moda devi Shein, 100 milyar dolarlık değere ulaştığı için ABD'li tüketicileri meşgul ediyor" ifadesi dikkat çekti. Bağlantıya tıklayan kullanıcılar ekonomi gazetesi Bloomberg'in moda ile ilgili bir sayfasına yönlendirildi. Bağlantıda herhangi bir dolandırıcılığa yönelik içerik bulunmadığı anlaşıldı.

Paylaşımın ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. NASA'nın paylaşımını ekran görüntüsü alarak paylaşan gazeteci Eric Berger, hesabın hacklenmiş olabileceğini öne sürdü.

NASA yanlışlıkla bikini manken fotoğrafı paylaştı

PAYLAŞIM KISA SÜREDE SİLİNDİ

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 55 milyon takipçili Twitter hesabında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımdan kısa bir süre sonra gönderiyi silen NASA, kullanıcıların dilinden düşmekten kurtulamadı.

NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti
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SON DAKİKA: NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti - Son Dakika
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