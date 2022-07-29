NASA, Mars'a filo kuruyor!

NASA belki de Apollo'dan bu yana tartışmasız en iddialı uzay görevi üzerinde çalışıyor. Mars üzerinde çeşitli araştırmalar yapan uzay ajansı, kızıl gezegendeki yaşam kalıntılarını aramayı sürdürüyor. Bu görev sırasında bir ilke imza atarak Mars'a helikopter yollayan NASA, yeni hava taşıtları yollamaya hazırlanıyor.

NASA, Mars'a iki helikopter daha gönderiyor

NASA, Mars helikopteri Ingenuity ile Mars'ta çeşitli uçuşlar gerçekleştiriyor. Bu uçuşlar ile havadan çeşitli veriler toplayan araç, uzayda uzaktan kontrol edilebilen ilk hava taşıtı olma özelliği de taşıyor. Diğer yandan Perseverance de Mars yüzeyinde çeşitli örnekler toplamaya devam ediyor.

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Bilim insanları, Mars'ta görev yapan araçların topladığı örnekler ve veriler ile birlikte önemli çalışmalar yapmayı planlıyor. Ancak görünen o ki NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bu araçlara yenilerini ekleme hedefinde. Bu hedef doğrultusunda Mars'a iki helikopter daha yollanacak.

Her ne kadar araçlar çeşitli örnekler toplamış olsa da bu örneklerin Dünya'ya taşınması büyük bir öne taşıyor. Bunun için ise 2027 ve 2028 yıllarında Earth Return Orbiter ile Sample Retrieval Lander uzay araçları Mars'a yollanacak.

İlk olarak, Mars yüzeyine indirilmek ve örnekleri Perseverance'tan almak üzere iki yüzey aracı planlanıyordu. Ancak Ingenuity'nin başarısı üzerine NASA, birisi yedek olmak üzere iki helikopter ile örnekleri Perseverance'den alma kararı aldı. Böylelikle taşımanın daha hızlı olacağı aktarılıyor.

NASA tarafından örnekleri geri götürmek için Mars'a yollanan araç iniş yaptığında Perseverance'nin halen çalışabilir vaziyette olma ihtimali de bulunuyor. Bu durumda Perseverance örnekleri doğrudan Dünya'ya dönecek araca yükleyebilir.

Tabi ki tüm bunları görebilmek için birkaç sene daha beklememiz gerekiyor. Peki siz NASA'nın Mars görevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.