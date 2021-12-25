Nasa, İnsanlara "Uzaylıları" Anlatması İçin Rahip İşe Aldı - Son Dakika

Uzaylılarla karşılaştığımızda ne yapacağız? Uzaylı yaşamı din öğretilerine ters mi? İnsanlara uzaylıları nasıl anlatacağız? Uzaylıların varlığı ortaya çıkarsa semavi dinler çöker mi? ve bu gibi sorular…

Gün geçmiyor ki, uzay bilimcilerden "uzaylılarla" ilgili yeni bir haber gelmesin.

Bu kez iş ciddi… Sözden çok artık aksiyon vakti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzaylı yaşamın keşfedilmesi sonrası bu durumu insanlığa anlatması için semavi dinlerin temsilcilerinden oluşan 24 teologla anlaştı.

"HAFTAYA DA BULABİLİRİZ"

Danışman olarak işe alınan teologlardan sadece birinin ismi, İngiliz rahip, Andrew Davison ortaya çıktı.

Cambridge Üniversitesi'nden teolog Davison İngiliz basınının tüm ısrarlarına rağmen bir açıklama yapmadı.

Peki uzaylılarla ilk temas yakın mı?

İngiliz Times gazetesine konuşan bir NASA yetkilisi şöyle konuştu: "Önümüzdeki 100 yıl içinde onlara bulamayabiliriz. Kim bilir, belki de gelecek hafta buluruz!"