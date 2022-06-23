Nasa, Insight Uzay Aracının Mars Görev Süresini Uzattı

NASA'ya göre, InSight uzay aracı Mars'a indiği 2018'den bu yana gezegende 1.300'den fazla deprem tespit etti ve bilim insanlarının Mars'ın kabuğunun, mantosunun ve çekirdeğinin derinliğini ve bileşimini ölçmesini sağlayan bilgiler topladı.

LOS ANGELES, 22 Haziran (Xinhua) -- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamaya göre, NASA, Mars'taki InSight uzay aracının sismometre cihazını önceden planlanandan daha uzun süre çalıştırmaya ve böylece aracın bilim misyonunu genişletmeye karar verdi. InSight'ın kullanabileceği güç azaldıkça, görev ekibi yürütebilecekleri bilimsel çalışmayı en üst düzeye çıkarmak için programın zaman çizelgesini revize etti. NASA'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, uzay aracının, enerji tasarrufu sağlamak için Haziran ayı sonuna kadar sismometreyi yani InSight'ın son operasyonel teknik aracını otomatik olarak kapatması ve toz yüklü güneş panellerinin Aralık ayına kadar üretebileceği kadar güçle devam etmesi öngörülüyordu. Ancak ekip şimdi bunun yerine arazi aracını sismometrenin daha uzun süre, Ağustos ayının sonuna ya da Eylül başına kadar çalışabileceği şekilde programlamayı planlıyor.

Şu ana kadarki bilimsel hedeflerine ulaşan InSight'ın misyonu genişletildi. NASA'ya göre uzay aracı, Mars'a indiği 2018'den bu yana gezegende 1.300'den fazla deprem tespit etti ve bilim insanlarının Mars'ın kabuğunun, mantosunun ve çekirdeğinin derinliğini ve bileşimini ölçmesini sağlayan bilgiler topladı. NASA, InSight'ın diğer araçlarıyla çok değerli hava durumu verileri kaydettiğini, iniş aracının altındaki toprağı araştırdığını ve Mars'ın antik manyetik alanının kalıntılarını incelediğini bildirdi.