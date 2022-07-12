James Webb Uzay Teleskobu'nun uzayın derinliklerinde çektiği yeni fotoğraflar yayınlandı - Son Dakika
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James Webb Uzay Teleskobu'nun uzayın derinliklerinde çektiği yeni fotoğraflar yayınlandı

12.07.2022 19:54

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraflar arasında WASP 96-b olarak adlandırılan dev gaz kütlesi, Southern Ring (Sekiz Patlama) adlı gaz bulutu, Carina Nebula adlı gaz bulutu ve Stephans Quintet (Stephan Beşlisi) adlı dev şok dalgaları ve gelgit kuyrukları yer aldı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzayın derinliklerinden yeni fotoğrafları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun 7 aylık uzay yolculuğu sırasında çektiği fotoğraflar, ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan canlı yayınla tüm dünyayla paylaşıldı.

Fotoğraflar arasında, dünyadan bin 150 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen WASP 96-b olarak adlandırılan dev gaz kütlesi, Southern Ring (Sekiz Patlama) adlı gaz bulutu, Carina Nebula adlı bir gaz bulutu ve Stephans Quintet (Stephan Beşlisi) adlı dev şok dalgaları ve gelgit kuyruklarını gösteren bir galaksi kümesi yer aldı.

NASA, fotoğrafları "erken evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin ve en keskin kızılötesi görüntüsü" olarak nitelendirerek, "James Webb'den gelen yeni ayrıntılar, yıldızların nasıl geliştiğine ve çevrelerini nasıl etkilediğine dair anlayışımızı değiştirecek" ifadelerini kullandı. Elde edilen görüntülerin, muhtemel başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıdığı belirtildi.

WASP 96-B GAZ KÜTLESİ

James Webb Uzay Teleskobu'nun fotoğrafladığı dev gaz kütlesi WASP-96b, bir ötegezegenin farklı dalga boylarında ışıklar içeren en ayrıntılı spektrumu olarak biliniyor. Dünya'dan bin 150 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-96b'nin, Jüpiter'in kütlesinin yarısına sahip olduğu ve her 3.4 günde bir yıldızının etrafındaki bir yörüngeyi tamamladığı belirtiliyor.

SOUTHERN RİNG

Southern Ring adlı gaz kütlesinin Dünya'dan 2 bin ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi. Aynı zamanda "Sekiz Patlama" olarak da adlandırılan Southern Ring'in, ölmekte olan bir yıldızın etrafında genişleyen bir gaz bulutu içerdiği belirtildi.

STEPHANS QUİNTET

James Webb tarafından görüntülenen Stephan's Quintet (Stephan Beşlisi) galaksi kümesinin görüntüsü, galaksilerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve etkileşimlerinin galaktik evrimi nasıl şekillendirebileceğini ortaya koyduğu belirtildi. İlk olarak 1787'de keşfedilen bu kompakt galaksi kümesinin, Pegasus takımyıldızından 290 milyon ışık yılı uzaklıkta yer aldığı aktarıldı.

CARİNA NEBULA

Dünyadan 7 bin 600 ışık yılı uzaklıkta bulunan Carina Nebula gaz bulutunun, gökyüzündeki en büyük ve en parlak bulutsulardan biri olduğu ve güneşten çok daha büyük kütleli birçok yıldıza ev sahipliği yaptığı belirtildi.

"JAMES WEBB, NASA'NIN EN İYİLERİNİ TEMSİL EDİYOR"

NASA Başkanı Bill Nelson, fotoğrafların paylaşılmasından sonra yaptığı açıklamada, "James Webb, NASA'nın en iyilerini temsil ediyor" ifadelerini kullanarak, "Bizi, bilim için risk almak ve ilham almak için ileriye taşıma yeteneğimizi koruyor. Keşfetmeyi ve insanlık için bir adım daha atmaya cesaret etmeyi asla bırakmak istemiyoruz" dedi.

İLK FOTOĞRAF DÜN PAYLAŞILMIŞTI

Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan ve 6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan James Webb'in elde ettiği ilk renkli görüntü dün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan galaksileri de içeren fotoğraf, kamuoyuyla paylaşılmasından önce ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e, NASA yetkilileri ile yaptıkları bir toplantı sırasında gösterilmişti. James Webb'den alınan ilk fotoğrafın bugüne kadar uzak evrenin en derin ve en detaylı fotoğrafı olduğu belirtildi.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel James Webb Uzay Teleskobu'nun uzayın derinliklerinde çektiği yeni fotoğraflar yayınlandı - Son Dakika

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