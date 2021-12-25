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NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattıNASA'nın en güçlü uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak - Son Dakika

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattıNASA'nın en güçlü uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak

25.12.2021 17:24

- NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattı NASA'nın en güçlü uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), en güçlü uzay teleskobu James Webb'i Fransız Guyanası'nda yer alan Kourou Uzay Üssü'nden Ariane 5 roketi ile uzaya gönderdi.

- NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattı

NASA'nın en güçlü uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak

WASHINGTON - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), en güçlü uzay teleskobu James Webb'i Fransız Guyanası'nda yer alan Kourou Uzay Üssü'nden Ariane 5 roketi ile uzaya gönderdi.

İlk olarak 2018'de fırlatılması planlanan, ancak önce teknik zorluklar ardından da Covid-19 salgını nedeniyle fırlatılması ertelenen James Webb Uzay Teleskobu'nun yolculuğu başladı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'nun Fransız Guyanası'nda bulunan Kourou Uzay Üssü'nden Ariane 5 roketi ile TSİ 15.30 civarında uzaya fırlattı. Önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı konuşulan Webb Teleskobu'nun fırlatılma anı NASA'nın web sitesi üzerinden canlı yayınla verildi.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yenisi olarak tasarlanan James Webb ismini, NASA'nın eski yöneticisi James Webb'den alıyor.

Yaklaşık 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak

Dünyanın en güçlü ve karmaşık uzay gözlemevi olarak kabul edilen Webb, Dünya'dan yaklaşık 1 milyon mil (1,6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022'de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak. Webb Telekosbu'nun, güneş sistemiyle soruları yanıtlaması, gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken, Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor. Teleskop 6,5 metre uzayabilen bir ayna ile donatılırken, bu sayede çok fazla ışık toplayacak ve daha fazla ayrıntı gözlemlenebilecek. NASA ekipleri, teleskoptaki aynanın büyüklüğünden dolayı rokete sığmayacağını fark ederek teleskobu origami tarzında katlanarak 5 metrelik alana sığabilen hareketli parça olarak tasarladı.

Teleskop için binlerce uzman 40 milyon saat harcadı

Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı belirtilen Webb Teleskobu, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989'da planlandı ve 2004 yılında inşa edilmeye başlandı. Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplam 40 milyon saat harcadı. Webb Teleskobu'nun son olarak fırlatma tarihi 18 Aralık olarak açıklanırken, yaşanan aksaklık nedeniyle 22 Aralık'a ertelenmişti.

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattıNASA'nın en güçlü uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak
NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattıNASA'nın en güçlü uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak
NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattıNASA'nın en güçlü uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak

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Koronavirüs, Aralık, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattıNASA'nın en güçlü uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattıNASA'nın en güçlü uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak - Son Dakika
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