Nasa, Kainatın En Eski Galaksisini Keşfetti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın James Webb Teleskobu (JWST), şu anda insan gözüyle görülen evrenin en eski galaksisi olan 13.5 milyar yıllık bir galaksiyi keşfetti.

NASA galaksinin fotoğrafını yayınlarken, GLASS-z13 (GN-z13) olarak adlandırılan galaksinin, 13.8 milyar yıl önce meydana gelen Büyük Patlama'dan sadece 300 milyon yıl sonra oluştuğu belirtildi.

ZAMANDA GERİ GİTMEK

JWST, en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı tespit edebilen Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) cihazını kullanarak GN-z13'ü görüntüledi.

Bu teleskop, ışığın uzayda seyahat etmesi için geçen süreyi analiz ederek, zamanda geri 'gitmek' için geniş bir kızılötesi ışık yelpazesi kullanıyor.

JWST, GN-z13'ü araştırırken aynı zamanda GN-z11'i de tespit etti.