NASA, keşfedilen en ilginç asteroide gitmeye hazırlanıyor! - Son Dakika
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NASA, keşfedilen en ilginç asteroide gitmeye hazırlanıyor!

08.05.2022 10:26
NASA, keşfedilen en ilginç asteroide gitmeye hazırlanıyor!

NASA'ya ait Psyche uzay aracı, gezegenimizin çekirdeğinin nasıl oluştuğunu anlamak için tamamı metal olan bir asteroide gidecek.

NASA, Güneş sistemimizin içerisinde yer alan ve türünün keşfedilen tek örneği olan bir asteroidi incelemek için hazırlanıyor. Son test aşamasına geçtiğimiz Mart ayında başlanan Psyche uzay aracı, Dünya'nın çekirdeğinin gelişim evrelerini anlayabilmek için yola çıkacak. Fakat gelecekteki olası bir uzay madenciliği durumunda bu asteroidin 10 kentilyon dolar değerinde madene sahip oluşunun önem arz edeceğini belirtelim.

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Psyche uzay aracı, asteroide yola çıkmaya hazır!

Güneş sistemimizin içerisinde Mars ile Jüpiter arasında Psyche isimli ilginç bir asteroit bulunuyor. Kendisini diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise 140 mil (225 km) çapındaki boyutuna rağmen neredeyse tamamı demir ve nikelden oluşuyor.

NASA, keşfedilen en ilginç asteroide gitmeye hazırlanıyor!

NASA'ya ait Psyche uzay aracı ise bu asteroidi inceleyebilmek için yola çıkmaya hazırlanıyor. Bilim insanlarının bu görevi gerçekleştirmesinin amacı ise metal bir çekirdeğe sahip olan Dünya gibi gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlayabilmek.

Şu anda son test aşamasına devam eden uzay aracı, 1 Ağustos'ta SpaceX'in tekrar kullanılabilir roketlerinden Falcon Heavy ile uzaya fırlatılacak. Yaklaşık 1,5 milyar millik (2,4 milyar kilometre) bir yolu kat ederek 2026 yılında hedefine ulaşacak. Burada Psyche asteroidinin yörüngesine girerek 21 ay boyunca dünyaya veri gönderecek. 57 katrilyon dolar

NASA, keşfedilen en ilginç asteroide gitmeye hazırlanıyor!

Konuyla ilgili yapılan son açıklamada ise şunlar söylendi:

Psyche uzay aracı, 29 Nisan'dan sonra, teknisyenlerin onu koruyucu nakliye konteynerinden çıkardıkları, dikey konuma getirdikleri ve hazırlanmak için son adımlara başladıkları, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Yük Tehlikeli Servis Tesisine taşındı.

Önümüzdeki aylarda ekipler, güneş enerjisi sistemlerini yeniden kurmak, bir radyoyu yeniden entegre etmek, telekomünikasyon sistemini test etmek, itici yakıtları yüklemek ve uzay aracını tesisten ayrılmadan ve fırlatma rampasına gitmeden önce yük kaplamalarının içine yerleştirmek dahil bir dizi çalışma yapacak.

NASA tarafından paylaşılan görevi anlatan videoyu izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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