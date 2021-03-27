Korkulan göktaşı Apophis'in,100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor - Son Dakika
BBC

Korkulan göktaşı Apophis'in,100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor

27.03.2021 20:37
Korkulan göktaşı Apophis'in,100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor, System.String[]

NASA, daha önce yaptığı açıklamalarda dünyaya çarpmasından korkulan ve en çok tehlike arz eden göktaşlarından biri olarak gördüğü Apophis adlı göktaşının en az 100 yıl dünyaya tehdit oluşturmayacağını duyurdu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, bir dönem dünyaya çarpmasından korkulan Apophis adlı göktaşının en az 100 yıl dünyaya tehdit oluşturmayacağını açıkladı.

TEHDİT BULUNMUYOR

NASA, 2004'te keşfedilen Apophis'i dünyaya yönelik en çok tehlike arz eden göktaşlarından biri olarak görüyordu. Apophis'in 2029 ve 2036'da dünyaya yakınlaşacağı öngörülmüş, daha sonraysa bu tahminden vazgeçilmişti. Ancak 2068'de küçük bir tehdidin söz konusu olduğu kaydedilmişti. Ancak şimdi NASA göktaşının yeni analizlerine göre bu tehdidin de bulunmadığına karar verdi.

"EN AZ 100 YIL DAHA ÇARPMA RİSKİ YOK"

NASA'da görevli Davide Farnoccia, "2068'de bir çarpma artık söz konusu değil ve hesaplamalarımızda gelecek en az 100 yıl daha çarpma riski görülmüyor" dedi. Antik Mısır'daki kaos ve karanlık tanrısının adı verilen Apophis göktaşının çapının 340 metre olduğu sanılıyor. Apophis son olarak 5 Mart'ta, dünyanın 17 milyon kilometre uzağından geçmişti. Hesaplara göre göktaşı 13 Nisan 2029'da dünyanın 32 bin kilometre yakınından geçecek ve doğu yarımküreden, Asya, Afrika ve Avrupa'nın bazı kısımlarından çıplak gözle görülebilecek.

Korkulan göktaşı Apophis'in,100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor

Havacılık, Uzay, NASA, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korkulan göktaşı Apophis'in,100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor - Son Dakika Dünya

BBC

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