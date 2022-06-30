NASA, Mars gizemini çözmek için yardımınızı istiyor - Son Dakika
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NASA, Mars gizemini çözmek için yardımınızı istiyor

30.06.2022 01:53
NASA, Mars gizemini çözmek için yardımınızı istiyor

NASA, Mars'ın atmosferiyle ilgili gizemi çözmek için sizlerden yardım istiyor. NASA, yardım sayesinde birçok ipucuna ulaşacak.

NASA, Mars'ta yaptığı çeşitli araştırmalarla geleceğe ışık tutuyor. Araştırmacılar genellikle Mars'ın yüzeyi ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Ancak, bazen gezegenin gökyüzündeki bulutlarda geçmişe dair ipuçlarına ulaşmak da mümkün. Bu kez NASA, yardım istiyor. Ajans, vatandaş bilim platformu Zooniverse'i kullanarak insanları Mars'ta bulut bulmaya yardıma çağırıyor.

Uzay ajansı, Mars bulutlarını belirlemek için verilere bakmanızı istiyor

Yeni bir proje, ilgili olan insanları NASA bilim insanlarının Mars'ın atmosferinin neden Dünya'nınki kadar yoğun olduğunu anlamalarını yardım etmeye davet ediyor. 2006 yılından itibaren Mars incelemesi yapan uzay aracı MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), çeşitli veriler topluyor.

Help @nasa scientists find clouds on Mars! We're asking citizen scientists to help us identify clouds in Mars Reconnaissance Orbiter data. This may aid researchers in figuring out why the Red Planet's atmosphere is just 1% as dense as Earth's. Join here: https://t.co/Bk96EMIm1H pic.twitter.com/E5EnDRc1R6

— NASA JPL (@NASAJPL) June 29, 2022

İlgili kişilerden istenen ise verilerdeki bulutları tanımlamak. Bu da, bilim insanlarını Kızıl Gezegen'in atmosferi hakkındaki anlayışı artırmaya yardımcı olmaları oluyor. Mars'ta hem su buzu hem de karbondioksit-buz bulutları yer alır.

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Bilim insanları, bu bulutların nerede ve nasıl ortaya çıktığını anlayarak gezegenin orta atmosferinin yapısını daha iyi anlamayı amaçlıyor. NASA'ya yardım etmek, konuyla ilgili herhangi bir karmaşık bilimsel teoriyi ortaya atmayı gerektirmiyor. Bunun yerine bilim insanları, Cloudspotting on Mars projesine katılmanızı ve Mars bulutlarını belirlemek için verilere göz atmanızı istiyor.

Zooniverse'e göre bu bulutları belirlemek, bulutların nerede oluştuklarına dair haritalar oluşturmaya, neyden yapıldığını belirlemeyi kolaylaştıracak. Bu da, Mars bulutlarını nasıl oluştuğunu ve gezegenin iklimini nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olacak.

NASA, Mars gizemini çözmek için yardımınızı istiyor

NASA, konuyla ilgili açıklama yaptı. "Hava basıncı o kadar düşük ki, sıvı su gezegenin yüzeyinden atmosfere buharlaşıyor. Ama milyarlarca yıl önce, göller ve nehirler Mars'ı kapladı, bu da atmosferin o zamanlar daha kalın olması gerektiğini gösteriyor."

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NASA, yardım konusunda bir etki görecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Ajans, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA, Mars gizemini çözmek için yardımınızı istiyor - Son Dakika

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