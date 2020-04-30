NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı - Son Dakika

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a göndermeyi planladığı helikoptere ismini Alabamalı bir lise öğrencisi verdi.
ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Northport ilçesinde yer alan Tuscaloosa County Lisesi'nde 11. Sınıf öğrencisi Vaneeza Rupani NASA'nın Mars helikopterinin ismini belirlemek için düzenlediği "Name the Rover" yarışmasını kazandı. ABD genelinde düzenlenen yarışmada NASA'ya gönderilen 28 binden fazla makale arasından seçilen isim Rupani'nin önerdiği "Ingenuity (Yaratıcılık)" ismi oldu. NASA haberi resmi sitesinden dün duyurdu.