Nasa, Mars'ın Uydusuna Yolculuk Simülasyonu İçin 4 Kişiyi Seçti - Son Dakika

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Mars'ın uydusu Phobos'a yapılacak bir yolculukla baş edip edemeyeceklerini görmek için tenis kortundan dört kat daha küçük bir kapsülde 45 gün geçirmek üzere dört kişiyi seçti.

Bu deneyler, ajanslara uzun bir uzay yolculuğu sırasında insanların nasıl etkileşime gireceği ve bununla nasıl başa çıkacağı konusunda daha iyi bir fikir vermek için tasarlandı.

Gönüllü araştırma deneklerinin, 1 Ekim'de NASA'nın Houston, Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde yer tabanlı bir habitatta Phobos'a sanal yolculuklarına başladığı açıklandı.

Misyon, keşif senaryolarında izolasyon, kapatılma ve uzak koşullar için bir analog olarak hizmet etmek üzere tasarlandı.

45 gün boyunca evleri, 2030'larda gerçekleşmesi beklenen Kızıl Gezegen'e gelecekteki görevlerin tasarımını bildiren toplanan verilerle, İnsan Keşif Araştırma Analoğu veya HERA adı verilen küçük bir yaşam alanı olacak.

HERA, uzun süreli bir uzay gemisinde yaşam alanını çoğaltmak için tasarlanmış, iki katlı, dört kapılı silindirik bir yaşam birimidir.

Astronotların keşif görevi senaryoları sırasında yaşayacakları izolasyon, kapatma ve uzak koşulların bir simülasyonunu sağlar.

Mürettebat, çeşitli geçmişlere ve uzmanlıklara sahiptir.

TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINACAK

Bu kişiler: ABD Hava Kuvvetleri araştırmacısı Dr Lauren Cornell, insan sistemleri mühendisi Monique Garcia, uzay istasyonu proje mühendisi Christopher Roberts ve mikrobiyal ekolojist Madelyne Willis.

HERA, Mars'ın en büyük ve en içteki uydusu Phobos'a olan uzun yolculuğu simüle edecek ekip üyelerine ev sahipliği yapacak.

Gelecekteki mürettebatlı bir iniş için bir hedef olmasa da, olağandışı senaryo, Kızıl Gezegen'e gelecekte planlanan görevlerle bazı benzerliklere sahip olacaktır.

Ayrıca Phobos, önümüzdeki on yıl içinde Japon uzay ajansı JAXA'dan bir araştırma tarafından ziyaret edilecektir.

JAXA, Phobos'a inmeyi, Mars'tan savrulan eski tozları içerebilecek toprak örneklerini toplamayı ve onları Dünya'ya iade etmeyi planlıyor.

Diğer HERA görevlerine benzer şekilde, habitatın kapıları kapandığında, mürettebatın görevi 15 Kasım 2021'de sona erene kadar 45 gün boyunca içeride kalması gerekecektir.

Simüle edilmiş yolculuk, mürettebat üyelerini Phobos'a yaklaştırdıkça, içeridekiler dış Dünya'yla iletişimde artan gecikmeler yaşayacaklar.

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