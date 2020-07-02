NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını yeniden erteledi - Son Dakika

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını yeniden erteledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'a göndermeyi planladığı gezginci keşif aracı Perseverance'ın uzaya fırlatılmasını yeniden erteledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'a göndermeyi planladığı gezginci keşif aracı Perseverance'ın uzaya fırlatılmasını yeniden erteledi.

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü

NASA'dan yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışın "fırlatma sistemlerindeki bir arızanın giderilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle 30 Temmuz veya sonrasına ertelendiği" belirtildi.

Açıklamada, arızanın ateşsiz fırlatma testi sırasında bir sıvı oksijen sensör göstergesinin nominal değerlerin üzerine çıkmasından kaynaklandığı, fırlatış ekibinin durumu incelemek üzere zamana ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Keşif helikopterini de Mars'a götürecek

Gezginci keşif aracının, 30 Temmuz ile 15 Ağustos arasındaki uygun tarihte, Atlas 5 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.

Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi.

Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracına benzer tasarıma sahip aracın, Kızıl Gezegen'in Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürecek.

Perseverance'ın 17 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışı, farklı arızalar nedeniyle önce 20 Temmuz'a, ardından 22 Temmuz'a ertelenmişti.

NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını yeniden erteledi - Son Dakika

Son Dakika

21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:03 Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 21:33:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını yeniden erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]