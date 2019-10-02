Son Dakika Haberleri: NASA Mars'ta insan kulağının duyabileceği deprem seslerini yayınladı
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NASA Mars'ta insan kulağının duyabileceği deprem seslerini yayınladı

1 saat önce

NASA, Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Mars'ta 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı, bazı depremlerin de insanlar tarafından duyulabileceğini açıkladı

NASA Mars'ta insan kulağının duyabileceği deprem seslerini yayınladı, System.String[]

NASA, Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Mars'ta 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı, bazı depremlerin de insanlar tarafından duyulabileceğini açıkladı.


NASA, Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş ses kaydını yayınladı.

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Deprem, NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:46 
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