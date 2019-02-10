Son Dakika Haberleri: Nasa, Mars'ta Kurulacak Sera İçin Yarışacak Beş Ekibi Seçti

Nasa, Mars'ta Kurulacak Sera İçin Yarışacak Beş Ekibi Seçti

1 saat önce

NASA hem Mars'ta hem de uzun vadeli Ay görevlerinde kullanılabilecek sera tasarımı için yarışacak beş ekibi seçti.

Nasa, Mars'ta Kurulacak Sera İçin Yarışacak Beş Ekibi Seçti, System.String[]
NASA ve National Institute of Aerospace, 2019 Breakthrough, Innovative and Game-changing (BIG) Idea Challenge için katılımcı olarak beş üniversite seçti. Yarışmanın amacı, Mars'ta yiyecek yetiştirme konusunda yenilikçi, sürdürülebilir ve tesisleştirilebilir fikirleri ortaya çıkarmak. Seçilecek olan verimli ve güvenli sera tasarımı sadece Mars'ta değil, uzun vadeli Ay görevlerinde de kullanılacak.



NASA bu yarışmada, Mars'taki buz ev ile tamamlayıcı nitelikte olabilecek sera tasarımını seçmeyi amaçlıyor. Bu sene ekipler, hem ekin ekiminin hem de gıda üretiminin yanı sıra tasarımın mekanik ve havacılık mühendisliği unsurlarıyla da mücadele edecekler.

Yarışmaya katılacak olan ekipler:



Darthmouth College


Massachusetts Institute of Technology


University of California


University of Colorado Boulder, Harvard University, Cornell University ve University of Hawaii


University of Michigan, Penn State University, Purdue University, Michigan State University ve University of Wisconsin-Platteville?

Öğrenci takımları ve fakülte danışmanları, habitat büyüklüğü, form ve şişme yapı bazlı bir yapının hacim ve kütle kısıtlamaları ile dengelenmiş verimli tesis üretimi için yüzey alanı ve hacim gereksinimlerini sağlayan bir sistem tasarım konsepti önermek için birlikte çalışacaklar. Yarışmanın hedefi, uzay görevlerinde bitkilerin makul kullanımı için bir vizyon sağlayacak bir sera tasarımı oluşturmak.




Tasarımlar, bitkileri gıda üretimi için kullanma potansiyelini barındırmalı, ayrıca çevresel kontrol ve yaşam destek sistemlerini de desteklemeli. Yarışmacılar, Nisan 2019'da geliştirdikleri tasarımların sunumunu gerçekleştirecek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:45 

Teknoloji
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