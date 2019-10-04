Son Dakika Haberleri: NASA: Mars'ta yaşam izlerine ulaşmaya yakınız ama insanlar buna hazır değil
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NASA: Mars'ta yaşam izlerine ulaşmaya yakınız ama insanlar buna hazır değil

1 saat önce

Uzay bilimciler yıllardır aynı sorunun cevabın arıyor, "Dünya’nın dışında yaşam var mı? NASA Gezegen Bilimi Direktörü Jim Green, Mars’ta yaşam izlerine ulaşmaya yakın olduklarını ancak insanların henüz böyle bir gerçeği kabul etmeye hazır olmadığını söyledi

NASA: Mars'ta yaşam izlerine ulaşmaya yakınız ama insanlar buna hazır değil, System.String[]

Uzay bilimciler uzun yıllardır Dünya dışında yaşam olup olmadığı sorusuna cevap arıyor.


Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Gezegen Bilimi Direktörü Jim Green, Mars'ta yaşam izlerine ulaşmaya yakın olduklarını ancak insanların henüz böyle bir gerçeği kabul etmeye hazır olmadığını söyledi.

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NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:16 
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