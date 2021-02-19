Dün, tüm dünya tarihe tanıklık etti! NASA Mars'tan yeni fotoğrafları yayınladı - Son Dakika

Dün, tüm dünya tarihe tanıklık etti! NASA Mars'tan yeni fotoğrafları yayınladı

19.02.2021 23:05

NASA'nın Mars kaşifi "Perseverance" Kızıl Gezegen'e dün sorunsuz şekilde inerken, dünya bu tarihi ana tanıklık etti. NASA Mars'a inen uzay aracı Perseverance'dan yeni fotoğraflar yayınladı.

ABD'den 30 Temmuz'da uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracı dün TSİ 23.55'te Kızıl Gezegen'e teker koydu. Bu anlar dünyada büyük bir heyecan yaratırken, NASA'nın sosyal medya hesabından Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğrafla birlikte, "Takımımın yıllarca hayalini kurduğu an, şimdi gerçek. Güçlü şeylere meydan okuyun." mesajı paylaşıldı.

NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

NASA "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." mesajıyla yeni bir fotoğraf paylaştı.

NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

NASA "Kayaları severim. Direksiyonumun hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum." mesajıyla bir fotoğraf da paylaştı.

NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

İLK FOTOĞRAF

NASA, ilk olarak Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınlamıştı. Bu fotoğrafta, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülüyor.

NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

ÜZERİNDE 20 KAMERA VAR

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.

NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.

Dün, tüm dünya tarihe tanıklık etti! NASA Mars'tan yeni fotoğrafları yayınladı

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Son Dakika Dünya Dün, tüm dünya tarihe tanıklık etti! NASA Mars'tan yeni fotoğrafları yayınladı - Son Dakika Dünya


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