Dün, tüm dünya tarihe tanıklık etti! NASA Mars'tan yeni fotoğrafları yayınladı

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ABD'den 30 Temmuz'da uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracı dün TSİ 23.55'te Kızıl Gezegen'e teker koydu. Bu anlar dünyada büyük bir heyecan yaratırken, NASA'nın sosyal medya hesabından Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğrafla birlikte, "Takımımın yıllarca hayalini kurduğu an, şimdi gerçek. Güçlü şeylere meydan okuyun." mesajı paylaşıldı.

NASA "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." mesajıyla yeni bir fotoğraf paylaştı.

NASA "Kayaları severim. Direksiyonumun hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum." mesajıyla bir fotoğraf da paylaştı.

İLK FOTOĞRAF

NASA, ilk olarak Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınlamıştı. Bu fotoğrafta, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülüyor.

ÜZERİNDE 20 KAMERA VAR

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.

ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.