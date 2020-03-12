NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir - Son Dakika

NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir

55 dakika önce

NEW Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), 2024'te Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen programının 2 yıl gecikebileceği belirtildi.

NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir, System.String[]

NEW Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), 2024'te Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen programının 2 yıl gecikebileceği belirtildi.

NASA Genel Denetim Ofisi tarafından hazırlanan ve internet sitesinde yayımlanan raporda, NASA'nın Artemis adını verdiği görev kapsamında sürdürülen Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System-SLS) programının maliyet ve teknik aksaklıklarla mücadele ettiği kaydedildi.

Mevcut sorunların NASA'nın iddialı hedeflerini etkileyebileceğine işaret edilen raporda, "SLS'yi geliştirmek ve inşa etmek için ana unsur sözleşmelerinin her biri, 2 milyar dolarlık maliyet aşımlarına ve en az 2 yıllık program gecikmelerine neden olan çok sayıda teknik zorluk ve performans sorunu yaşamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

-Toplam maliyeti yıl sonunda 17 milyar doları geçecek

2020 mali yıl sonuna kadar NASA'nın söz konusu program için 17 milyar dolardan daha fazla harcama yapacağı belirtilen raporda, "Ay iniş programını hızlandırmak gibi büyük bir çabanın ilk beklenenden daha zor ve pahalı olduğu kimseyi şaşırtmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Raporda, 2010 yılında başlanılan SLS programında ilk hedefin 2016 olarak planlandığı, gecikmelerden dolayı tarihin sürekli değiştiği ve en son konulan 2024 yılı hedefinin de 2 yıl ertelenebileceği kaydedildi.

NASA'nın, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçladığı, 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulmasının ve burasının basamak olarak kullanılarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
02:06 Petrol fiyatlarındaki düşüşün Irak'a faturası 30 milyar dolar
02:02 ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 4
02:00 Panelvanın çarptığı kişi öldü
02:00 ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1107'ye, ölü sayısı 32'ye çıktı
01:56 Manisa'da fabrika yangını hasara neden oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 02:17:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]