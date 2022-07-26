NASA'nın Artemis Ay görevi için geri sayım başladı

NASA, Nisan ayında iptal edilen testleri geçtiğimiz ay gerçekleştirerek yeni nesil Space Launch System (SLS) roketinin hazırlıklarını tamamladı. Bugün Flight Support Booster-2'nin statik yanma testini gerçekleştiren NASA, video yayınladı. Artemis Ay görevi, teknik aksaklık yaşanmazsa NASA tarafından Ağustos ayında başlatılacak.

NASA, Artemis Ay görevi için testleri bitirdi

İlk testler, Haziran'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yer alan Launch Pad 39B'de sabah saatlerinde başlayıp yaklaşık 12 saat sonra sona erdi. NASA, Ağustos 2022'de fırlatmayı düşündüğü Orion uzay aracına güç sağlamak için SLS roketini kullanacak. Artemis I görevi için uzaya fırlatılacak roket, mürettebatsız uçuş olacak.

Dünyanın en büyük katı roket motoru olan Flight Support Booster-2, 47 metre uzunluğa sahip. SLS için özel olarak modifiye edilen Flifht Support Booster-2'de ek bir merkez segmente, yeni aviyoniklere ve daha hafif yalıtım gibi yenilikler bulunuyor.

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Bu modifikasyonlar, güçlendiricilere yüzde 25 daha fazla toplam itici güç sağlayacak. Yapılan değişikliklerin toplamda sekiz Artemis görevi için yeterli segmente sahip olacağı belirtiliyor.

NASA ile ortak çalışma yürüten Northrop Grumman'da sevk sistemleri başkan yardımcısı olan Wendy Williams, "Sürekli ürün iyileştirmeleri, NASA'nın Artemis programı için SLS'yi kullanma konusundaki uzun vadeli misyonunu gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Yeni nesil sistemlerde erken öğrenme fırsatı, 2031 yılına kadar SLS roketinin daha büyük yük taleplerini karşılamasına olanak tanıyacak. Bu da gelişmiş bir güçlendirici (Booster) üretmemize yardımcı olacak."

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