NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendiAy roketinin motorunda teknik sorun saptandı - Son Dakika
Üye Girişi

NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendiAy roketinin motorunda teknik sorun saptandı

29.08.2022 19:55
NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendiAy roketinin motorunda teknik sorun saptandı

- NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendi Ay roketinin motorunda teknik sorun saptandı Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşıyacak Artemis görevi çerçevesinde ki Uzay Fırlatma Sistemi roketinin fırlatması teknik arıza...

- NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendi

Ay roketinin motorunda teknik sorun saptandı

FLORIDA - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşıyacak Artemis görevi çerçevesinde ki Uzay Fırlatma Sistemi roketinin fırlatması teknik arıza şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Motorlardan birinde nedeni belirlenemeyen bir sıcaklık sorununun tespit edildiği öğrenildi.

NASA'nın yaklaşık 10 yıldan beri üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis görevi teknik arıza engeline takıldı. Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşımak üzere yerel saat ile 08.33'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanması beklenen Uzay Fırlatma Sistemi roketinin fırlatması teknik arıza şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Geri sayıma 2 saatten az bir süre kala 4 sıvı yakıtlı motordan birinde fark edilen bir sıcaklık sorununun çözülemediği öğrenilirken, sorunun hidrojen sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. NASA mühendislerinin muhtemel riskleri belirlemek üzere detaylı inceleme başlattığı kaydedilirken, sorunun giderilmesi halinde yeni fırlatma tarihinin cuma günü olduğu duyuruldu.

Artemis I görevi çerçevesinde 98 metre uzunluk ve 3,99 tonluk itiş gücündeki SLS roketi tarafından Ay'a gönderilmesi planlanan Orion Uzay Aracı'nın 42 gün sürecek görevi süresince gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplaması bekleniyordu.

Hedef Ay'a insan çıkarmak

Nihai hedefi 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmek olan Artemis Ay Programı'nın ilk görevi Artemis I'in başarıya ulaşması halinde 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatlı bir ay uçuşu denemesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970'lerden bu yana ilk kez Ay'a insan indirilmesi hedefleniyor.

YORUMLAR
500
ABD Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde bayrak töreni gerçekleştirildi ABD Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde bayrak töreni gerçekleştirildi NASA'nın Artemis I kalkışı ertelendi NASA'nın Artemis I kalkışı ertelendi
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Uzay Aracı, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendiAy roketinin motorunda teknik sorun saptandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:35 Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
19:29 Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:17 Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar
18:12 Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! İlk düdük çaldı
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:18 Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 19:55:43. #1.12#
SON DAKİKA: NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendiAy roketinin motorunda teknik sorun saptandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement