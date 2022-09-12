NASA'nın Ay uydusu hata veriyor!

NASA, Artemis projesinin bir parçası olarak, uzun vadede görevlerini desteklemek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Uzay ajansının bu konuda en büyük planlarından birisi de Ay'ın yörüngesinde Gateway isimli bir uzay istasyonu inşa etmek.

CAPSTONE kendisini güvenli moda aldı

NASA, Ay'ın yörüngesinde olacak yeni bir istasyon için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Ay'ın yörüngesidaha önce hiç kullanılmadığı için CAPSTONE uydusu (Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknoloji Operasyonları ve Navigasyon Deneyi) yörüngeyi test etmek için bu yıl 28 Haziran'da fırlatıldı.

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Ay'ın yörüngesine girmek için yoluna devam eden CAPSTONE, son başarılı manevresını 8 Eylül tarihinde gerçekleştirdi. Ancak sonrasında ise bilinmeyen bir sorun nedeniyle kendisini güvenli moda almış durumda. Uzay aracı, 13 Kasım'da planlanan yörüngeye girmesi için bir diz manevraya daha ihtiyaç duyuyor.

NASA, CAPSTONE uydusunun yaptığı manevranın sonuna dooğru hata vererek kendisini güvenli moda soktuğunu açıkladı. Operasyon ekibinin uzay aracıyla temas halinde olduğunu ve olası çözümler için çalıştığını aktaran NASA, henüz bir sonuca ulaşılamadığını belirtti.

CAPSTONE, 28 Haziran'daki fırlatma işleminden bu yana ikinci kez sorun yaşıyor. Henüz fırlatmadan kısa bir süre sonra Temmuz ayında yaşanan sorun nedeniyle NASA ile CAPSTONE arasındaki bağlantı kopmuştu. Uydu ile iletişim birkaç gün sonra yeniden kurulmuştu. NASA, yaşanan sorunun ise radyo sistemindeki bir yazılım hatasından kaynaklandığını açıklamıştı.

Bu son durum ise iletişim sorunundan oldukça farklı görünüyor. Uydunun kendisini olası hasarlardan korumak için girdiği güvenli modun nedeni NASA tarafından araştırılmaya devam ediyor. CAPSTONE'da meydana gelen sorunun kısa sürede çözülmesini bekliyoruz.

NASA'nın Ay görevi için önemli bir rol üstlenen CAPSTONE, bakalım görevine devam edebilecek mi? Peki siz NASA'nın Ay uydusu CAPSTONE hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.