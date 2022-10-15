SpaceX, Mayıs 2020'deki ilk mürettebatlı uçuştan bu yana, 6 NASA görevi ve iki özel uçuşuyla toplam 30 kişiyi yörüngeye uçurdu.

Bob Hines, Kjell Lindgren ve Jessica Watkins'in yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti'den oluşan mürettebat, yörüngedeki araştırma laboratuvarında 6 aylık bir konaklama için nisan ayında SpaceX tarafından uzay istasyonuna taşınmıştı.

Kaynak: AA

Florida, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NASA'nın Crew-4 mürettebatı 6 aylık görevin ardından dünyaya döndü - Son Dakika

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