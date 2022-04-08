Nasa'nın Curiosity Mars Gezgini Yoluna Çıkan Tehlikeler Yüzünden Rotasını Değiştirdi - Son Dakika
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Nasa'nın Curiosity Mars Gezgini Yoluna Çıkan Tehlikeler Yüzünden Rotasını Değiştirdi

08.04.2022 10:02
Nasa'nın Curiosity Mars Gezgini Yoluna Çıkan Tehlikeler Yüzünden Rotasını Değiştirdi

LOS ANGELES, 7 Nisan (Xinhua) — NASA'nın Curiosity Mars gezgini, Mart ayının çoğunu, üst kısmı molozdan yapılmış kumtaşından oluşan hafif bir eğime sahip "Greenheugh Alınlığı"na tırmanarak geçirdi. Ancak 18 Mart'ta görev ekibi, ileride beklenmedik bir arazi değişikliği olduğunu gördü ve gezginin Kızıl Gezegen'de geçirdiği yaklaşık 10 yıl boyunca daha önce hiç görmedikleri kadar çok sayıdaki […]

Nasa'nın Curiosity Mars Gezgini Yoluna Çıkan Tehlikeler Yüzünden Rotasını Değiştirdi

LOS ANGELES, 7 Nisan (Xinhua) — NASA'nın Curiosity Mars gezgini, Mart ayının çoğunu, üst kısmı molozdan yapılmış kumtaşından oluşan hafif bir eğime sahip "Greenheugh Alınlığı"na tırmanarak geçirdi.

Ancak 18 Mart'ta görev ekibi, ileride beklenmedik bir arazi değişikliği olduğunu gördü ve gezginin Kızıl Gezegen'de geçirdiği yaklaşık 10 yıl boyunca daha önce hiç görmedikleri kadar çok sayıdaki rüzgarla keskinleştirilmiş kayalarla dolu alandan gezgini uzaklaştırmaları gerektiğini fark etti.

NASA, bıçak kadar keskin kayalardan kaçınmak için görev ekibinin, Sharp Dağı'na giden alternatif bir rota benimsediğini söyledi.

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Nisan, Mart, Mars, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Nasa'nın Curiosity Mars Gezgini Yoluna Çıkan Tehlikeler Yüzünden Rotasını Değiştirdi - Son Dakika


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