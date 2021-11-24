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NASA'nın DART görevi resmen başladıDünyayı korumak için astroid ile çarpışacak - Son Dakika

NASA'nın DART görevi resmen başladıDünyayı korumak için astroid ile çarpışacak

24.11.2021 11:17

- NASA'nın DART görevi resmen başladı Dünyayı korumak için astroid ile çarpışacak NASA'nın Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi'nde görev alacak uzay aracı SpaceX'in Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

- NASA'nın DART görevi resmen başladı

Dünyayı korumak için astroid ile çarpışacak

CALİFORNİA - NASA'nın Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi'nde görev alacak uzay aracı SpaceX'in Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı. Bir astroide çarparak yönünün değiştirilip değiştirilemeyeceğini test etmek üzere başlatılan görev, dünyayı olası bir göktaşı felaketinden korumayı hedefliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyayı olası bir göktaşı çarpmasından korumak üzere hayata geçirdiği Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi görevini resmen başlattı. Görev ile aynı adı taşıyan DART uzay aracı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. 2022 yılının Eylül ayına kadar göktaşı Didymos ve onun doğal uydusu Dimorphos'a ulaşacağı tahmin edilen DART, Dimorphos'a saniyede yaklaşık 6.6 kilometre hızla kasten çarparak göktaşının yörüngesini yüzde 1 oranında değiştirmeye çalışacak. Bu sırada Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıkta olması öngörülen DART'ın başarılı olup olmadığı ise çarptığı göktaşının yörüngesindeki değişimin teleskoplarla gözlemlenmesi ile anlaşılacak.

Dünyada ilk

Başarılı olması halinde insanlığın güneş sisteminde yer alan bir cismin dinamiklerini gözlemlenebilir bir şekilde değiştirdiği ilk deneysel çalışma olarak tarihe geçecek olan DART'ın, aynı zamanda ilk gezegen savunma görevi olduğu ifade ediliyor.

NASA'nın DART görevi resmen başladıDünyayı korumak için astroid ile çarpışacak
NASA'nın DART görevi resmen başladıDünyayı korumak için astroid ile çarpışacak
NASA'nın DART görevi resmen başladıDünyayı korumak için astroid ile çarpışacak
NASA'nın DART görevi resmen başladıDünyayı korumak için astroid ile çarpışacak

Amerika Birleşik Devletleri, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NASA'nın DART görevi resmen başladıDünyayı korumak için astroid ile çarpışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: NASA'nın DART görevi resmen başladıDünyayı korumak için astroid ile çarpışacak - Son Dakika
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