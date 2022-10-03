NASA, Güneş'teki dev patlamayı görüntüledi - Son Dakika
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NASA, Güneş'teki dev patlamayı görüntüledi

03.10.2022 22:22
NASA, Güneş'teki dev patlamayı görüntüledi

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi geçtiğimiz günlerde büyük radyasyon patlamasını görüntülemeyi başardı.

Güneş son günlerde oldukça hareketli günler yaşıyor. Oldukça kararsız bir evrede olan güneşte sık sık patlamalar meydana geliyor. Dünya'yı da yakında ilgilendiren patlamaların son örneği ise NASA tarafından kaydedilmiş durumda. Güneş'te gerçekleşen patlamanın son dönemde gerçekleşen en büyük patlamalardan biri olduğu belirtiliyor.

Güneş'te X1 sınıfı devasa patlama

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi geçtiğimiz günlerde büyük radyasyon patlamasını görüntülemeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen patlama X1 sınıfı Güneş olayı olarak nitelendirildi. NASA bu sınıfı en büyükGüneş patlamaları olarak ifade ediyor. Yaşanan patlamayı, NASA tarafından paylaşılan görselde Güneş'in sağ üst tarafında görmek mümkün.

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NASA, Güneş'te yaşanan patlamaları sınıflara ayırıyor. A sınıf en zayıf olayları nitelendirirken, X ise en büyük patlamalara işaret ediyor. Her sınıf da kendi içerisinde numaralarla ayrılıyor. Sayılar büyüdükçe patlamanın şiddeti de artıyor. Örnek vermek gerekirse uzmanlar 2003 yılında inanılması güç X28 sınıfı bir Güneş olayı gözlemlemişlerdi.

NASA, Güneş'teki dev patlamayı görüntüledi

Yaşanan son patlama Güneş'in son dönemdeli kararsız yapısının bir yansıması. Güneş üzerinde Nisan ayında X2.2 sınıfında bir patlama daha gözlemlenmişti. Güneş üzerinde yaşanan bu olaylar ; radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebileceği belirtiliyor. Ayrıca uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Güneş, her 11 senede etkinliğinin azaldığı ve arttığı bir döngüden geçiyor. Güneş'in 2025 yılına kadar kararsız yapısını giderek artıması bekleniyor. 2025 yılında tepe noktasına çıkacak olan Güneş'in ilerleyen dönemde daha büyük olaylara ev sahipliği yapacağını söyleyebiliriz.

2025 yılına kadar etkinliği giderek artacak olan Güneş'te önümüzdeki süreçte çok daha büyük aktiviteler görebiliriz. Peki siz Güneş'te yaşanan patlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Güneş, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA, Güneş'teki dev patlamayı görüntüledi - Son Dakika

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