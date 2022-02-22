Nasa'nın Ixpe Teleskopundan İlk Görüntü Geldi - Son Dakika
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Nasa'nın Ixpe Teleskopundan İlk Görüntü Geldi

22.02.2022 21:44
Nasa'nın Ixpe Teleskopundan İlk Görüntü Geldi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yeni başlattığı "X-ışını avı" görevi, ilk bilimsel görüntüsünü yakaladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yeni başlattığı "X-ışını avı" görevi, ilk bilimsel görüntüsünü yakaladı.

"Görüntüleme X-ışını Polarimetri Gezgini" (IXPE) adlı sonda, kara delikler ve nötron yıldızları gibi nesneleri X-ışını ışığında gözlemleme göreviyle 9 Aralık 2021'de fırlatıldı ve kozmosun iç işleyişine uzun süredir beklenen bir ışık tuttu. Sonda, ilk görüntülerini yakalamaya hazırlanmak için uzaydaki ilk ayını çeşitli sistemlerini kontrol ederek geçirdi ve şimdi IXPE ekibi ilk bilim görüntüsünü yayınladı.

17'NCİ YÜZYILDA PATLADI

Görüntü, 17. yüzyılda bir süpernova olarak patlayan bir yıldızın kalıntıları olan Cassiopeia A'yı göstermekte. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, bu patlama şok dalgalarını dışarıya göndererek çevredeki gazları ısıttı ve kozmik ışın parçacıklarını (yüksek hızlı elektronlar ve atom çekirdekleri) hızlandırarak çeşitli maddelerden oluşan bir bulut oluşturdu. Bu bulut, IXPE'nin çarpıcı görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, X-ışını ışığında parlak bir şekilde parlıyor.

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IXPE'nin bir diğer versiyonu da 1999'da fırlatılan Chandra sondasıydı. İşin ilginç tarafı, Chandra'nın da ilk görüntüsü Cassiopeia A'ydı.

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IXPE baş araştırmacısı Martin C. Weisskopf NASA açıklamasında, "Cassiopeia A'nın IXPE görüntüsü, aynı süpernova kalıntısının Chandra görüntüsü kadar tarihidir," dedi.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Aralık, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

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