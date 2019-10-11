NASA'nın iyonosferi inceleyecek uydusu fırlatıldı
17 dakika önce
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gökyüzünün uzay ile buluştuğu dinamik ve gizemli bölgeyi araştırmak için yörüngeye uydu gönderdi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gökyüzünün uzay ile buluştuğu dinamik ve gizemli bölgeyi araştırmak için yörüngeye uydu gönderdi.
NASA'dan yapılan açıklamada, Florida sahili açıklarında Stargazer L-1011 uçağından bırakıldıktan 5 saniye sonra üzerinde Northrop Grumman şirketinin üretimi olan Pegasus XL roketi ateşlenen uyduya, "İyonosferik Bağlantı Kaşifi" adı verildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:51
Trump: Türkiye ile Kürtler 200 yıldır savaşıyor ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler ele geçirildi Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları