Son Dakika Haberleri: NASA'nın iyonosferi inceleyecek uydusu fırlatıldı
Son Dakika Dünya NASA'nın iyonosferi inceleyecek uydusu fırlatıldı

NASA'nın iyonosferi inceleyecek uydusu fırlatıldı

17 dakika önce

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gökyüzünün uzay ile buluştuğu dinamik ve gizemli bölgeyi araştırmak için yörüngeye uydu gönderdi

NASA'nın iyonosferi inceleyecek uydusu fırlatıldı, System.String[]

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gökyüzünün uzay ile buluştuğu dinamik ve gizemli bölgeyi araştırmak için yörüngeye uydu gönderdi.


NASA'dan yapılan açıklamada, Florida sahili açıklarında Stargazer L-1011 uçağından bırakıldıktan 5 saniye sonra üzerinde Northrop Grumman şirketinin üretimi olan Pegasus XL roketi ateşlenen uyduya, "İyonosferik Bağlantı Kaşifi" adı verildiği belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:51 
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