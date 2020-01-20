NASA'nın kadın astronotları istasyonun batarya değiştirme işinde sona yaklaştı - Son Dakika

CAPE ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) ilk kez tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibinin, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum iyon bataryalarla değiştirme işinde sona yaklaştığı belirtildi.

Astronotlar Christina Koch ve Jessica Mei'nin geçen hafta başladığı batarya değişiminde, son bir batarya kaldığı ve 2 adet eski bataryanın da söküleceği ifade edildi.

NASA kademeli olarak istasyonun 48 nikel hidrojen bataryalarını daha güçlü lityum iyon bataryalarla değiştiriyor.

Şimdiye kadar 17 yeni batarya kurulumu yapılırken, eski bataryaların ikmal aracıyla tahliye edileceği belirtildi.

Bataryalar, dünyanın karanlık tarafındayken uzay istasyonunun enerji ihtiyacını karşılıyor.

Astronot kadınlar, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum iyon bataryalarla değiştirmek üzere uzay yürüyüşünü başlatmıştı.

Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, ekibin tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay misyonunu gerçekleştirmişti.