NASA'nın kadın astronotları istasyonun batarya değiştirme işinde sona yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel NASA'nın kadın astronotları istasyonun batarya değiştirme işinde sona yaklaştı - Son Dakika

NASA'nın kadın astronotları istasyonun batarya değiştirme işinde sona yaklaştı

6 saat önce

CAPE ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) ilk kez tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibinin, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum iyon bataryalarla değiştirme işinde sona yaklaştığı belirtildi.

NASA'nın kadın astronotları istasyonun batarya değiştirme işinde sona yaklaştı, System.String[]

CAPE ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) ilk kez tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibinin, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum iyon bataryalarla değiştirme işinde sona yaklaştığı belirtildi.

Astronotlar Christina Koch ve Jessica Mei'nin geçen hafta başladığı batarya değişiminde, son bir batarya kaldığı ve 2 adet eski bataryanın da söküleceği ifade edildi.

NASA kademeli olarak istasyonun 48 nikel hidrojen bataryalarını daha güçlü lityum iyon bataryalarla değiştiriyor.

Şimdiye kadar 17 yeni batarya kurulumu yapılırken, eski bataryaların ikmal aracıyla tahliye edileceği belirtildi.

Bataryalar, dünyanın karanlık tarafındayken uzay istasyonunun enerji ihtiyacını karşılıyor.

Astronot kadınlar, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum iyon bataryalarla değiştirmek üzere uzay yürüyüşünü başlatmıştı.

Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, ekibin tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay misyonunu gerçekleştirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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