NASA'nın kadın astronotu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel NASA'nın kadın astronotu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika

NASA'nın kadın astronotu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrencilerle buluştu

6 saat önce

UZAYA gönderilen ilk anne ünvanını taşıyan Dr. Anna Fisher, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de lise öğrencilerine sunum yaptı.

NASA'nın kadın astronotu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrencilerle buluştu, System.String[]
UZAYA gönderilen ilk anne ünvanını taşıyan Dr. Anna Fisher, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de lise öğrencilerine sunum yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ile Amerikan Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte Fisher, 1984 yılında Discovery adlı uzay mekiği ile uzayda yaşadığı deneyim ve tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

"Başkan Trump yine Ay'a gitmemizi istiyor" diyen Dr. Anna Fisher, uzun vadedeki hedefin ise Mars'a giderek orada bir üs kurmak olduğunu belirtti. Gelecek 100 yılın çok heyecanlı olacağını ifade eden Dr. Fisher, "Tekrar başlamayı ve NASA'da ikinci bir kariyer yapmayı isterdim" diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi uzaya giden ilk anne unvanıyla bilinen emekli kadın astronot Dr. Anna Fisher'i konuk etti. Dr.  Fisher'i ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirten Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı Fisher'in başarılı kariyerinin etkinliğe katılan gençler için bir ilham kaynağı oluşturacağını söyledi.

192 SAAT UZAYDA KALAN İLK KADIN ASTRONOT

1984 yılında arızalanan iki haberleşme uydusunu 'yakalayıp' yeryüzüne götüren Challenger STS 51-A misyonunun mürettebatından biri olan Dr. Anna Fisher, 8-16 Kasım 1984 tarihleri arasında uzayda 192 saat geçirdi. NASA'ya seçilen ilk kadınlardan olan Dr. Fisher, aynı zamanda ilk kızının doğumundan iki hafta önce göreve atanmasıyla birlikte 'Uzaya çıkan ilk anne' ünvanının sahibi oldu.

Araştırma alanında ve Uluslararası Uzay Üssü'nün (ISS) inşaatında görev alan Discovery adlı uzay mekiği, dünyaya dönüşü sırasında parçalanarak düşen Challenger ve Columbia facialarından sonra uzay uçuşlarına tekrar başlanıldığında kullanılan mekik olmuştu.


- Lefkoşa
Anne, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
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