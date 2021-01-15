NASA'nın keşif aracı Curiosity, Mars'taki 3 bininci gününü tamamladı - Son Dakika

NASA'nın keşif aracı Curiosity, Mars'taki 3 bininci gününü tamamladı

15.01.2021 16:07
NASA'nın keşif aracı Curiosity, Mars'taki 3 bininci gününü tamamladı, System.String[]

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), gezginci robotik aracı Curiosity, Mars'taki keşif görevinde 3 bininci gününü tamamladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), gezginci robotik aracı Curiosity, Mars'taki keşif görevinde 3 bininci gününü tamamladı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, keşif aracının 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine inmesinden bu yana, "sol" adı verilen 3 bin Mars günü geçti.

Mars, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saat 40 dakikada tamamladığından, bir Mars günü Dünya'dakinden 40 dakika uzun sürüyor.

NASA, aracın 3 bininci gününü tamamlaması şerefine, Curioisty'nin 18 Kasım 2020'de çektiği fotoğraflardan kolaj yapılan bir panoramayı internet sitesinde yayımladı.

Panorama, Curiosity'nin Eylül 2014'ten bu yana tırmandığı Sharp Dağı bölgesindeki kaya oluşumlarını resmediyor.

2011'de uzaya fırlatılan Curiosity, 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne inmişti.

Gezginci robot, 9 yıldır devam eden keşif faaliyetinde Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, NASA, Mars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NASA'nın keşif aracı Curiosity, Mars'taki 3 bininci gününü tamamladı - Son Dakika


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