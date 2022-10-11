Gizemli gezegen Mars'a gönderilen ABD Ulusal Havacılık ve
Dairesi'ne ait Perseverance aracı, bu kez gezegende insan çöpü buldu. Görüntüyü görenler bunu limon filesine benzetti. Enkaz parçasının iniş bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunduğu ve yaklaşık 8 cm civarında olduğu öğrenildi.
NASA'nın 'NASA's Perseverance Mars Rover' adlı Twitter hesabı, birkaç ay önce de gezegenin yüzeyinde çöp bulunduğunu paylaşmıştı. Paylaşımda, "Ekibim beklenmedik bir şey fark etti: Bu, 2021'deki iniş günümden gelmiş olabileceğini düşündükleri bir termal battaniye parçası, beni yere indiren roketle çalışan bir jet paketi." denilmişti.
Öte yandan bugün sosyal medyada paylaşılan görüntü, kullanıcıların da dikkatini çekti. Onlarca insan söz konusu parça için birbirinden eğlenceli yorumlar yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Son Dakika › Teknoloji › NASA'nın gönderdiği araç, Mars'ta 'insan çöpü' buldu! Görüntü, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika