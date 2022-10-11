NASA'nın gönderdiği araç, Mars'ta "insan çöpü" buldu! Görüntü, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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NASA'nın gönderdiği araç, Mars'ta "insan çöpü" buldu! Görüntü, sosyal medyada gündem oldu

11.10.2022 14:36

NASA'nın Mars'a gönderdiği Perseverance aracı, gezegenin yüzeyinde insan çöpü tespit etti. Fileye benzetilen enkaz parçası, sosyal medyada gündem olurken sosyal medya kullanıcılarının konuyla ilgili esprileri dikkat çekti.

Gizemli gezegen Mars'a gönderilen ABD Ulusal Havacılık ve

Dairesi'ne ait Perseverance aracı, bu kez gezegende insan çöpü buldu. Görüntüyü görenler bunu limon filesine benzetti. Enkaz parçasının iniş bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunduğu ve yaklaşık 8 cm civarında olduğu öğrenildi.

BU İLK DEĞİL

NASA'nın 'NASA's Perseverance Mars Rover' adlı Twitter hesabı, birkaç ay önce de gezegenin yüzeyinde çöp bulunduğunu paylaşmıştı. Paylaşımda, "Ekibim beklenmedik bir şey fark etti: Bu, 2021'deki iniş günümden gelmiş olabileceğini düşündükleri bir termal battaniye parçası, beni yere indiren roketle çalışan bir jet paketi." denilmişti.

Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor

SOSYAL MEDYA YORUMLARI KIRIP GEÇİRİYOR

Öte yandan bugün sosyal medyada paylaşılan görüntü, kullanıcıların da dikkatini çekti. Onlarca insan söz konusu parça için birbirinden eğlenceli yorumlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
Mars'ta insan çöpü bulundu! Sosyal medyadaki yorumlar kırıp geçiriyor
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Sosyal Medya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: NASA'nın gönderdiği araç, Mars'ta "insan çöpü" buldu! Görüntü, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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