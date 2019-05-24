NASA'nın "Mars'a ismini gönder" projesine katılımın yarısı Türkiye'den
8 saat önce
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Mars'a ismini gönder" projesine en yoğun katılım Türkiye'den geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:53
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA
) "Mars'a ismini gönder" projesine en yoğun katılım Türkiye
'den geldi.
NASA'nın Temmuz 2020'de Florida
'dan Mars'a göndereceği keşif aracında taşınmak üzere ismini yollamak için başvuruların neredeyse yarısı Türkiye'den.
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