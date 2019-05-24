Son Dakika Haberleri: NASA'nın "Mars'a ismini gönder" projesine katılımın yarısı Türkiye'den

NASA'nın "Mars'a ismini gönder" projesine katılımın yarısı Türkiye'den

8 saat önce

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Mars'a ismini gönder" projesine en yoğun katılım Türkiye'den geldi.

NASA'nın
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Mars'a ismini gönder" projesine en yoğun katılım Türkiye'den geldi.

NASA'nın Temmuz 2020'de Florida'dan Mars'a göndereceği keşif aracında taşınmak üzere ismini yollamak için başvuruların neredeyse yarısı Türkiye'den.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:53 
Florida, Türkiye, NASA, Dünya
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